Ciclismo, Tour of The Alps: Nibali andrà a caccia del tris

ROMA, 09 APR Vincenzo Nibali è fra gli annunciati protagonisti del Tour of the Alps di ciclismo, l'ex Giro del Trentino, in programma dal 19 al 23 aprile. La corsa a tappe da sempre rappresenta un banco di prova decisivo in vista del Giro d'Italia, al quale il corridore messinese parteciperà. Nel 2008 e nel 2013, sulle strade del Trentino, Nibali vinse la classifica finale e quest'anno va a caccia del tris che lo porterebbe in vetta all'elenco dei plurivincitori in compagnia del veronese Damiano Cunego. "Il Tour of the Alps, e prima ancora il Giro del Trentino, è sempre stato un appuntamentochiave della mia primavera spiega Nibali : si tratta di una di quelle brevi corse a tappe disegnate perfettamente per esaltare le caratteristiche dei corridori da grandi giri. Ogni anno la startlist è di alto livello: si tratta di un vero confronto in salita a poche settimane dal Giro d'Italia. E' una gara importantissima per capire il livello di forma, e che può dare in caso di buoni risultati anche una spinta morale fondamentale per affrontare due appuntamenti prestigiosi come la LiegiBastogneLiegi e la stessa corsa rosa". (ANSA).