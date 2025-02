Cimitero, consegnati i lavori per 502 nuovi loculi. A breve appalto ampliamento complessivo

Scicli - L’amministrazione presieduta dal sindaco Mario Marino ha proceduto oggi alla consegna alla ditta appaltatrice di 502 nuovi loculi che saranno realizzati nell’area dell’ampliamento del cimitero di contrada Mendolilli. I loculi saranno destinati ai decessi correnti.

Alla presenza dell’assessore Enzo Giannone si è proceduto alla consegna dei lavori che dureranno 270 giorni. L’importo dell’opera è di 709.545,64 euro, comprensivo degli oneri di sicurezza.

Non appena i lavori di messa in sicurezza della collina Licozia saranno ultimati, si procederà alla realizzazione del progetto complessivo di ampliamento che prevede nel dettaglio:

3979 nuovi loculi (di cui i 502 odierni sono un primo stralcio), di cui 2719 loculi grandi e 1260 loculi ossari;

14 cappelle singole, contenenti 112 loculi grandi e 140 loculi ossari;

76 mausolei, di cui:

24 mausolei di tipo A con 4 loculi grandi a mausoleo, per un totale di 96 loculi;

36 mausolei di tipo B con 8 loculi grandi a mausoleo, per un totale di 288 loculi;

12 mausolei di tipo C con 16 loculi grandi (per un totale di 192 loculi grandi) e 5 loculi piccoli a mausoleo, per un totale di 60 loculi piccoli complessivi;

4 mausolei di 16 loculi grandi, per un totale di 64 loculi.

Totale posti mausolei:

640 loculi grandi e 60 loculi piccoli.

Saranno realizzati ancora:

95 Mausolei a due posti, per un totale di 190 loculi grandi;

26 mausolei a quattro posti, per un totale di 104 loculi grandi;

31 monumentini singoli;

280 posti nel campo di inumazione, di cui 231 posti per cattolici e 49 per non cattolici.

Saranno realizzati inoltre 59 posti macchina nel nuovo parcheggio al servizio del camposanto.

Grazie all’installazione di servoscale saranno abbattute le barriere architettoniche.

Il Comune precisa che i 502 loculi in costruzione sono riservati ai decessi correnti. Quanti hanno i loro cari sepolti in loculi provvisori non devono presentare alcune nuova richiesta di trasferimento delle salme.

Poiché la costruzione dell’ampliamento ha tempi medi di attesa, non è il caso di affrettarsi a presentare domande di acquisto loculi in questa fase. La precisazione è necessaria al fine di evitare una inutile “rincorsa” alle prenotazioni in questo momento. Sarebbe del tutto inutile.