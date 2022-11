Cinema a scuola, al via il progetto Versi di Luce

Modica - Da ottobre scorso gli istituti scolastici di Modica, Pozzallo e Gela che hanno aderito al progetto "Giovani Versi di Luce" hanno aperto i cancelli per accogliere sceneggiatori, registi, esperti del settore cinematografico che li accompagneranno nella produzione di un cortometraggio con cui parteciperanno alla Selezione Ufficiale del Festival internazionale di CinemaPoesia "Versi di Luce" - Sezione Giovani.

Il progetto, presentato dal CineClub 262 di Modica, ha partecipato al bando promosso dal Ministero della Cultura per finanziare attività progettuali rientranti nella tematica “Il Cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale”.

Al bando D.D. 863 11/03/2022, attuato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Istruzione, hanno partecipato oltre 3000 istituzioni culturali a livello nazionale: un’apposita Commissione ne ha selezionate 150 tra cui il Cineclub 262, affiliato alla Federazione Italiana Circoli del Cinema, con la sua proposta progettuale “Giovani Versi di Luce”, iniziativa nata all'interno del "Festival Internazionale di CinemaPoesia Versi di Luce XIV edizione".

Ecco un estratto del tema di “Giovani Versi di Luce 2022”: “Il mare non ha paese ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare”, muovendo da una citazione tratta da “I Malavoglia” di G. Verga, in occasione del centenario della sua morte. Il mare rappresenta la metafora del confidente, del muto naturale interlocutore, riporta ad interrogare se stessi sul senso delle proprie azioni, come di chi parte nella novella (‘Ntoni), per riscoprire il coraggio di seguire le pulsioni che animano ogni progetto di vita, per orientare la propria bussola interiore e proseguire il viaggio che è il senso di ogni vita.

E poi il mare…, strumento di unione fraterna delle Terre e dei Popoli che "lo stanno ad ascoltare", quell'ascolto che è coscienza, intimità e umanità.

Le parole di Verga si fondono, nel progetto "Giovani Versi di Luce”, con il verso iniziale della poesia di S. Quasimodo “Sode ancora il mare”: “Già da più notti s'ode ancora il mare, lieve”: il messaggio si rafforza e scuote gli animi perché nulla è impossibile. Serenità e rimpianto, nei versi di Quasimodo, ma anche ricordo dei sentimenti, desiderio pungente, pulsione che anima ogni gesto. L'ascolto interiore è un propulsore per essere se stessi, ma la parte migliore".

Il format del progetto prevede diversi moduli che, partendo dall’adozione di un testo letterario (poesia, novella, romanzo) coerente con il tema, condurranno gli studenti alla rappresentazione cinematografica attraverso la videopoesia o la videoarte o il videoclip o i corti di fiction o i machinema.

Gli incontri formativi riguardano la scelta del soggetto, la sceneggiatura, la regia, il montaggio, l'analisi guidata di film, l'educazione all'immagine cinematografica, la recitazione, il trattamento del Copyright, ecc.

Il programma prevede anche la proiezione di film alla presenza dei registi di pertinenza: i primi due film, in visione sia a Modica sia a Gela, sono "L'acqua, l'insegna, la sete" con il regista Valerio Jalongo e il documentario "Cúntami" con la regista Giovanna Taviani.

La conclusione del progetto con la visione dei cortometraggi prodotti si svolgerà all’interno del "Festival Internazionale di CinemaPoesia Versi di Luce", previsto dal 13 al 17 dicembre 2022 nelle sedi di Modica, Gela e Pozzallo.

"Giovani Versi di Luce", già dalle prime battute, ha raccolto un fortissimo entusiasmo da parte degli studenti e dei professori coinvolti.

Gli istituti scolastici protagonisti sono i seguenti:

- Istituto Comprensivo Statale "Ciaceri - Santa Marta" di Modica;

- Istituto d'Istruzione Superiore "Archimede" di Modica;

- Istituto d'Istruzione Superiore "G. Verga" di Modica;

- Istituto Professionale Statale "Principi Grimaldi" di Modica - Sezione Agrario e Sezione Alberghiero di Modica;

- Istituto d'Istruzione Superiore "Galilei-Campailla";

- Istituto Comprensivo "Rogasi" di Pozzallo - Sezione Infanzia, Sezione Primaria e Sezione Secondaria di 1° grado;

- Istituto d'Istruzione Secondaria di 2° grado "E. Majorana" di Gela;

- Istituto Comprensivo "E. Romagnoli" di Gela;

- Istituto Tecnico Industriale "E. Morselli" di Gela;

- Istituto d'Istruzione Superiore "Eschilo" di Gela.

Progetto cinematografico avviato: la nave scuola "Giovani Versi di Luce" ha lasciato il porto e naviga a vele spiegate in mare aperto… A dicembre approderà al Festival internazionale di CinemaPoesia "Versi di Luce" e gli studenti saranno protagonisti di questa sensazionale e straordinaria "navigazione".