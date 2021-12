Cinema: Capri Hollywood premia Ferretti, Lo Schiavo e Avati

NAPOLI, 28 DIC Allo scenografo Dante Ferretti e alla 'set decorator ' Francesca Lo Schiavo, coppia tre volte premio Oscar, e al regista Pupi Avati saranno assegnati i premi 'Master of Cinematic Art' il 3 gennaio al Teatro di San Carlo di Napoli nel gran gala finale di 'Capri, Hollywood The International Film Festival'.

Lo stesso riconoscimento è già stato già annunciato per l'attore Toni Servillo che sarà premiato da Carolina Rosi e dai registi Mario Martone e Roberto Andò (presidente di Capri Hollywood 2021) per un 2021 di successi coronata dal film in corsa per gli Oscar 'E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino. La serata aprirà le celebrazioni per il centenario del regista Francesco Rosi. #CapriHollywood26 ha il patrocinio di Croce Rossa Italiana, Città di Capri e Comune di Anacapri. Tra gli ospiti musicali sul palco del lirico più antico d'Europa l'israeliana Noa (con i Solis String Quartet per un omaggio a Napoli) e il tenore Vittorio Grigolo con un tributo a Enrico Caruso.

La kermesse, fondata e prodotta dal 1995 da Pascal Vicedomini con l'Istituto Capri nel mondo, continua fino al 2 gennaio le sue proiezioni nelle sale dell' isola azzurra e di Sorrento con oltre 150 titoli tra anteprime internazionali e rassegne. L' ingresso è gratuito, lo slogan 'a cinema in sicurezza'.

L'evento è promosso con l'Università Telematica Pegaso, il sostegno del MiC (Dg Cinema), Regione Campania e la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Terna, Givova, Fenix Entertainment, Frecciarossa e Isaia. (ANSA).