Cinema di Frontiera, pubblicato il catalogo multimediale

Marzamemi - Un catalogo multimediale celebra la ventesima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera. Lo comunica il regista Nello Correale, ideatore e direttore artistico della kermesse cinematografica che si è tenuta a Marzamemi (Pachino, Siracusa), dal 16 al 20 settembre 2020. Il catalogo ufficiale del festival, curato dal giornalista Andrea Di Falco, in collaborazione con Francesca Gennuso e Alfio Vecchio, si sviluppa in 54 pagine e presenta una serie di collegamenti ipertestuali che rimandano ai trailer, ai videomessaggi e ai link degli autori dei film, dei corti e delle case di produzione e distribuzione. Corredato da foto, schede, sinossi e biografie dei registi, il testo è scaricabile, a partire da oggi, dal sito web cinefrontiera.it e dalle pagine Facebook e Instagram del festival. La pubblicazione sui social network rende il catalogo interattivo e aperto dei commenti dei cinefili.

“A Marzamemi, così come accade da vent’anni – scrive Correale nella sua presentazione – il Festival del Cinema di Frontiera crea una piccola comunità. L’edizione di quest’anno ha per noi un significato in più, perché l’incontro e la vicinanza con l’altro non è solo la fisica ma anche la filosofia della nostra manifestazione. La creatività non si arresta, magari stimolata proprio da nuove esigenze”.

Il “libro del festival” è dedicato al giornalista Gianni Molè, mancato di recente. Un punto di riferimento per intere generazioni di cronisti dell’isola. Molè è stato un “decano del giornalismo siciliano, mentore, amico fraterno, estimatore sincero del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, per il quale, più volte, ha presieduto, con rigore e passione, le giurie dei concorsi dei lungometraggi e dei cortometraggi”.

Questo il link in cui si può scaricare il catalogo:

http://www.cinefrontiera.it/2020/catalogo-2020.pdf