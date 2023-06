Cinema Italia, vedremo i primi film a fine agosto

Scicli - Entusiasmo.

E’ ciò che si registra alla notizia dell’aggiudicazione della gestione in concessione del Cine Teatro Italia al vincitore della gara di appalto indetta dal Comune di Scicli, la Novecento Srl di Modica. E stamani il sindaco di Scicli Mario Marino e l’assessore alla promozione Giuseppe Puglisi hanno voluto fare gli auguri di buon lavoro a Michele Avveduto, che nei prossimi giorni prenderà in consegna la struttura riservandosi alcune settimane per l’implementazione tecnologica necessaria per avviare la nuova stagione cinematografica tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre.

Michele Avveduto, insieme al tuo team di collaboratori, negli anni scorsi è stato promotore di incontri con registi e attori, al Nuovo Cineteatro Aurora di Modica -struttura che gestisce- avendo ospiti Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Nanni Moretti, solo per citare alcuni. Avveduto gestirà il cinema per i prossimi sette anni.