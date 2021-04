Cinema, Nanni Moretti riapre il Nuovo Sacher e prende le prenotazioni

Roma - Una scena surreale. Nanni Moretti risponde al telefono del cinema di sua proprietà, il Nuovo Sacher, prendendo le prenotazioni degli spettatori desiderosi di tornare davanti al grande schermo dopo mesi di chiusura per via delle norme anticontagio. E' successo ieri mattino, 26 aprile, primo giorno di riapertura dei cinema in Italia. Nanni Moretti ha anche accolto i primi spettatori, aprendo le porte della struttura di Largo Ascianghi, a Trastevere.

Un post condiviso da Nanni Moretti (@nannimoretti_)