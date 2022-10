Cinema: Sorsicorti, vince il corto egiziano Khadiga

PALERMO, 17 OTT Khadiga, madre diciottenne, vive da sola con il suo bambino dopo che suo marito è andato in una città lontana per lavoro. In un giorno qualunque si fa strada attraverso il trambusto del Cairo per fare alcune visite, sentendosi a disagio con l'ambiente circostante. E' la trama del film vincitore della sedicesima edizione di SorsiCorti, il festival internazionale di cortometraggi che quest'anno si è svolto ai Cantieri Culturali a Palermo. La giuria di esperti, formata da Corrado Fortuna, Mohammad Reza Moradi, Claudia Puglisi e Angelo Sigurellaha ha scelto come miglior film quello egiziano prodotto nel 2021.

La pellicola del regista Morad Mostafa in poco più di venti minuti entra nell'universo femminile dei paesi arabi. "Con pochissime parole e immagini molto più che eloquenti, Khadiga ci porta nel silenzio profondo che caratterizza l'esistenza di alcune donne che non hanno diritti, né voce o spazi spiega la motivazione della giuria al di fuori delle famiglie tanto spesso opprimenti. Un universo in cui gli uomini quasi non appaiono e sembrano non esistere al di fuori del loro ruolo sociale in cui madri, figlie, sorelle, non riescono a guardarsi negli occhi e a dirsi la verità. Non c'è retorica e nessun tentativo di spiegare la tragicità di una scelta così drammatica come quella che compie la bravissima protagonista". "Eppure prosegue , le sue emozioni ci arrivano come un pugno allo stomaco e nel suo pianto finale viviamo tutta la nostra rabbia e la sua frustrazione.".

Il premio del pubblico resta in Sicilia, grazie al corto di Areta Gambaro. Gli spettatori in sala hanno infatti applaudito "Vuoi cambiare forma mentale?", il documentario animato prodotto nel 2021 in cui disegni realizzati a mano su fogli lucidi, sono stati colorati e modificati al computer. Il corto è stato premiato exequo con "Too big drawing", già premiato come migliore regia. Miglior attore protagonista, infine è Andrea Maggiulli del film "Colonie". (ANSA).