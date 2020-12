Cinema: Warner Bros annuncia il terzo capitolo di "Wonder Woman"

A pochi giorni dall’uscita in sala e in streaming di Wonder Woman 1984, il secondo capitolo del franchise dedicato al famoso personaggio della DC Comics, la Warner Bros. ha annunciato che verrà realizzato anche un terzo film. Ancora una volta a interpretare Diana Prince/Wonder Woman ci sarà l’attrice Gal Gadot e in regia (e in sceneggiatura) Patty Jenkins.

La Warner Bros. ha anche annunciato che per il terzo capitolo della trilogia Wonder Woman avrà una tradizionale uscita nelle sale. Il capo della Warner Bros Toby Emmerich ha così annunciato la realizzazione del film:

"Mentre i fan di tutto il mondo continuano ad abbracciare Diana Prince siamo entusiasti di poter continuare la sua storia con le nostre Wonder Women - Gal e Patty - che torneranno per concludere la trilogia".

La notizia era tutt’altro che scontata: prima dell’annuncio della Warner Bros. si era infatti ipotizzato che la regista Jenkins non avrebbe partecipato alla realizzazione del terzo capitolo alla luce del suo coinvolgimento con la concorrenza nel nuovo film di Star Wars Rogue Squadron. In un'intervista con EW prima dell’uscita di Wonder Woman 1984, la stessa Jenkins aveva comunque anticipato della possibilità di un sequel: "La storia continua dopo questo in film che posso o non posso dirigere, ma ho altre due storie che diventano il completamento di questa storia, e si tratta di donne che entrano come donne, nel modo più amorevole, puro e naturale, e fanno la differenza nel mondo senza dover cambiare chi sono per farlo".