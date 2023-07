Cinquanta più due! La rimpatriata della V Geometri B 1971

Modica - Il Covid-19 aveva impedito agli studenti della V Geometri B dell’anno scolastico 1970/71, dell’Istituto Tecnico “Archimede” di Modica, di festeggiare il 50° anniversario del Diploma; dopo due anni e in pochi giorni l’evento è stato organizzato e realizzato in un noto Ristorante del modicano. Una piacevole rimpatriata, piena di ricordi e di condivisioni di un percorso scolastico che ha segnato tutti nella vita, per rievocare quegli anni passati in classe e per parlare di quelli successivi al diploma, quando ognuno ha intrapreso la propria strada, affermandosi negli studi, nella vita e nel lavoro.

Inevitabilmente non potevano essere tutti presenti perché ben sei non ci sono più (Assenza Parisi Vincenzo, Corallo Vincenzo, Donzello Francesco, Forestiero Vincenzo, Frasca Angelo e Lucifora Aldo) e cinque a malincuore non hanno potuto partecipare per vari motivi; attorno alla tavola bandita si sono riuniti Carmelo Cannata, Giorgio Cataldi, Giuseppe Gambuzza, Francesco Giardina, Salvatore Giurdanella, Salvatore Guarnieri, Giuseppe Lasagna, Giovanni Melfi, Michele Musimeci, Angelo Pediglieri e Antonino Sammito insieme ai soli due insegnanti ancora in vita, i Proff. Pierantonio Calabrese e Giovanni Dierna.

Alcuni non si erano più visti da 52 anni ma ritrovandosi si è avuta l’impressione che tutto questo tempo non fosse trascorso e sono stati rievocati tanti piacevoli episodi che sembravano recentissimi. A conclusione della serata, dopo aver gustato una fetta di torta rievocativa dell’evento e il tradizionale brindisi, è stato espresso da parte di tutti il desiderio di ripetere la bellissima esperienza e… recuperare il tempo perduto.