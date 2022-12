Cinque alimenti che scatenano il mal di testa e che dovresti evitare

Alcol, fumo e dieta fra i fattori che possono influire sull’insorgenza della cefalea. Ecco gli alimenti che bisognerebbe evitare

Non solo aspirina e paracetamolo. Per evitare le fastidiose crisi di mal di testa, possiamo limitare il ricorso all’armadietto dei medicinali ed evitare alcuni alimenti. Oltre alle cure mediche specifiche, alcuni alimenti peggiorano e altri invece aiutano a combattere le cefalee in modo naturale.

Ad alcuni basta riposare un po’ per risolvere il problema, per altri non è sufficiente neppure un antidolorifico. Per alcuni il mal di testa è legato a tensioni muscolari, per altri invece una vera e propria causa non c’è. È possibile liberarsene con un’adeguata alimentazione? Ci sono cibi da evitare per ridurre gli episodi di cefalea?

Bere una quantità eccessiva di caffè può favorire l'insorgere del mal di testa. Le persone maggiormente soggette a questo disturbo, dovrebbero evitare di bere troppo caffè, anche perché dosi eccessive potrebbero provocare stati d'ansia.

1 Non bere caffè in eccesso

Bere una quantità eccessiva di caffè può favorire l'insorgere del mal di testa. Le persone maggiormente soggette a questo disturbo, dovrebbero evitare di bere troppo caffè, anche perché dosi eccessive potrebbero provocare stati d'ansia.

2 Non esagerare con gli insaccati

Il motivo per cui si consiglia un consumo limitato di insaccati, sta nel fatto che questi ultimi possono contenere nitriti, ossia conservanti impiegati per far sì che gli insaccati mantengano inalterati sapore e colore. I nitriti possono favorire il mal di testa in alcuni soggetti particolarmente sensibili.

3 Alcolici, ovviamente in quantità limitata

Gli alcolici possono provocare mal di testa, in alcune persone, per via della possibile presenza di solfiti e istamina. Anche l'abuso di alcol può far insorgere il mal di testa ma questo andrebbe evitato a prescindere, visto che può comportare tutta una serie di altre gravi conseguenze.

4 Attenzione al glutammato monosodico

Il glutammato monosodico si può trovare nei dadi per fare il brodo, nelle zuppe e in molti cibi confezionati. Sembra che sia in grado di scatenare il mal di testa soprattutto quando è assunto con alimenti liquidi. Se si è particolarmente sensibili ad esso, è bene evitarlo, leggendo accuratamente le etichette degli alimenti.

5 Glutine, un problema per i celiachi

Chi è celiaco dovrebbe evitare il glutine anche perché questo, nei soggetti che soffrono di celiachia, provocherebbe il mal di testa. Non è invece stata riscontrata correlazione tra l'insorgere del mal di testa e l'assunzione di glutine in chi non è celiaco.

Via dunque a caffè, tè, merendine e altri cibi confezionati, cioccolato, alcolici, glutammato, latte e latticini, carne rossa.

L’alcol, in particolare, genera emicrania di per sé quando consumato in dosi elevate.

Nel caso dei vini, bisogna considerare che anche alcune delle migliori cantine utilizzano i solfiti: si tratta di sostanze conservanti che mantengono al meglio il prodotto ma sono in grado di scatenare il mal di testa.