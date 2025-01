Clamoroso, lavori sulla Siracusa-Gela, chiuso anche il tratto tra Rosolini e Modica

Modica - Autostrade Siciliane comunica che sono in corso i lavori di costruzione del Lotto unico funzionale 6, 7 e 8 dell’autostrada A18 Siracusa-Gela, nel tratto che comprende “Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica”. Questo intervento, fondamentale per il completamento dell’infrastruttura, prevede anche attività di manutenzione straordinaria nel tratto autostradale tra gli svincoli di Rosolini e Modica. Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, sono state introdotte limitazioni al traffico veicolare. Le misure saranno in vigore dal 31 gennaio al 31 aprile 2025.

Il tratto autostradale fino a Modica era statao inaugurato il 7 dicembre 2023.

Nel frattempo, il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Avola e Cassibile resta chiuso a causa dei gravi problemi strutturali rilevati sul viadotto Cassibile, dove quattro tiranti su dodici risultano spezzati. La chiusura obbliga chi viaggia verso Nord a uscire allo svincolo di Avola e rientrare a Cassibile, fino a quando non saranno ripristinate condizioni di sicurezza.

Il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ha sottolineato l’urgenza di trovare soluzioni alternative per ridurre i disagi: “ho fatto richiesta al direttore del CAS (Consorzio Autostrade Siciliane)- ha scritto sul suo profilo Fb- affinché si adottino misure alternative per ridurre i disagi e mi è stato assicurato che si sta procedendo all’attivazione di un Cov (Comitato Operativo Viabilità), da convocarsi in Prefettura, al fine di monitorare costantemente la situazione e adottare misure concrete per mitigare i disagi arrecati agli automobilisti e alle comunità locali.Resto in costante contatto con gli enti preposti per garantire che la sicurezza stradale sia tutelata, riducendo al minimo l’impatto delle limitazioni al traffico e avere al più presto il regolare ripristino viario”.