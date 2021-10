Classifica delle 3 cose più belle da vedere in Sicilia

Sapevate che la Sicilia è la sesta isola più bella del mondo? A fornire questa informazione è la World’s Best Award in una classifica stilata dalla rivista di viaggi Travel + Leisure del continente americano.

I siciliani lo sanno bene, stiamo parlando di un luogo pieno di superlativi, molti dei quali relativi ai tesori del mondo antico, patrimonio dell'UNESCO. Johann Wolfgang Goethe, scrittore, poeta e drammaturgo tedesco, scriveva "L'Italia senza la Sicilia non lascia immagine nello spirito: soltanto qui è la chiave di tutto".

Insomma, almeno una volta nella vita ogni italiano dovrebbe visitare la Sicilia. Questo articolo è dedicato sia ai visitatori, sia ai siciliani che vogliono riscoprire le bellezze della propria terra. Iniziamo subito a parlare di quelle che secondo noi sono le 3 cose più belle da visitare in Sicilia.

Taormina e il teatro antico

Il teatro antico di Taormina è il secondo in termini di dimensioni dopo il teatro di Siracusa ed è senza dubbio uno dei luoghi più belli da visitare una volta giunti sul luogo. Questa location ospita spesso spettacoli teatrali, oltre che concerti musicali di rilievo in un panorama veramente suggestivo.

Agrigento e la Valle dei Templi

Si parla di un grande complesso di templi e tombe risalenti al 500 aC, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall'Unesco. Ad oggi la Valle dei Templi comprende anche il Tempio dorico di Concordia, il tempio meglio conservato della Sicilia.

Si parla di 1300 ettari di terreno in cui i resti dell'antica Akragas, una delle più importanti colonie greche in Sicilia, si mantengono intatti nei secoli. Fortunatamente il luogo è in netta ripresa e si contano ad oggi fino a mille visitatori al giorno. Questo paesaggio mistico e immobile nel tempo saprà trasportare chiunque in un atmosfera magica indimenticabile.

Monreale e la sua cattedrale

Questo luogo riflette pienamente sia la religione che le vette artistiche della Sicilia sotto il dominio dei Normanni. Mantenendosi intatta esattamente così com'era stata costruita nel 1100, la Cattedrale di Monreale è uno dei luoghi più maestosi e spettacolari da visitare in Sicilia

La sua architettura rappresenta l'allontanamento dalle forme bizantine orientali, ma la sua decorazione con magnifici mosaici la mantiene saldamente intatta nelle tradizioni bizantine. Chiunque si rechi a Palermo, Monreale diventa sicuramente una tappa d’obbligo da non perdere.