Claudio Gubitosi, Giffoni 2021 sarà 50 plus

ROMA, 30 DIC Come se niente fosse Claudio Gubitosi ha portato a casa un miracolo, il festival di Giffoni 2020, anzi quattro festival in uno, senza mai dubitare. ''Più che coraggioso direi che sono stato determinato spiega all'ANSA se le componenti di rischio le vedi le inquadri le organizzi, il coraggio va via e resta la determinazione. In queste ore tutti vogliono mandare via il 2020 al più presto, mentre io penso che debba rimanere in noi per tutto quello ce ci ha lasciato''. ''Da settembre a novembre mi sono messo a fare un piano economico e finanziario per Giffoni fino al 2027, bisogna programmare le cose, scriverle, perchè siamo una grande azienda culturale''.

Nella consapevolezza che ''la parola chiave del 2021 per me, è una sola, 'fragilità', tutti quelli che si sentivano inespugnabili ora non lo sono più e questa è stata una benedizione, perchè ognuno ha capito che tutto quello che si credeva incrollabile è diventato polvere''.

Quindi Giffoni riparte dalle radici, ''dalla cultura, dal basso, avere capacità visive e visionarie. Sono il decano dei direttori dei festival e mi sento vicino agli altri: possiamo fare rete e sistema. Ci sono 1.300 festival di cinema in Italia, ovunque, bellissimi. Ho invitato scegliendo, 450 direttori ad un meeting e tutti hanno risposto con entusiasmo. Il confronto sarà diviso in due momenti nella seconda metà di gennaio ci conosceremo via zoom e poi li ho invitati ad aprile a Giffoni per due tre giorni''.

Nel 2021 per il 50nnale ''plus'', ''Giffoni sarà appena possibile presente in 25 città italiane: inizieremo da San Donà di Piave dove c'è il nostro hub più vivace, poi andremo in Sardegna, in Calabria, in Sicilia, a Palermo. Appena sarà possibile, noi siamo pronti. Saranno le tappe di avvicinamento al grande evento di luglio dal 21 al 31 luglio, a cui arriveremo con un passaggio costruito su umanesimo e processi filosofici.

Lo presenteremo a Cuma, a Pompei, al museo archeologico di Pontecagnano, con 5 giorni di attività fantastici nei templi di Paestum''. (ANSA).