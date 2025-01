Clemente Mastella ricoverato per otto giorni per una polmonite

Roma - Ai microfoni di Rai Radio1, ospite del programma Un giorno da pecora, Clemente Mastella ha rivelato di essere stato ricoverato per 8 giorni al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite, invitando chiunque a fare attenzione.

«Ho avuto una brutta polmonite una ventina di giorni fa, sono stato ricoverato in ospedale per otto giorni al Gemelli di Roma e sono uscito da poco. Non ho avuto paura però, alla mia età succede che prima o poi… ma come diceva Andreotti, meglio più tardi possibile» ha affermato il sindaco di Benevento, rispondendo alle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ha poi concluso: «Invito tutti a stare più attenti perché è una brutta epidemia.