Meteo, forti nevicate sui monti siciliani VIDEO

Palermo – Sta cadendo la neve in queste ore a Petralia Soprana, sulle Madonie, come vediamo nelle immagini diffuse stamani sui social dall’Associazione meteo Palermo che, nel secondo video, ci mostra anche la situazione attuale a Piano Battaglia. Nevicata anche a Florenza, nel messinese. Il terzo filmato è stato girato invece sul Monte Cammarata, nell'agrigentino. E’ l’ultimo colpo di coda dell’inverno in corso in Sicilia, attraversata in questi giorni dalle fredde correnti dei quadranti nordoccidentali che hanno dimezzato le temperature, specie le minime notturne.