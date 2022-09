Clima, Ragusa invivibile: calda, ventosa, umida e nebbiosa

Ragusa - Dove lo scorso anno sotto il profilo climatico è stato più piacevole trascorrere le giornate? iLMeteo.it e Corriere della sera hanno considerato i comuni parametri meteo - come temperatura media, umidità e vento – non di per sé, ma in funzione della sensazione di benessere degli abitanti. Partendo dalla banca dati del Centro meteo europeo lungo un periodo di 12 anni, hanno stilato un elenco di 13 indici. Quello finale e complessivo di vivibilità climatica, che li riassume tutti, vede Ragusa molto in basso: 97esima su 108 capoluoghi italiani. Il peggiore in Sicilia: solo Agrigento, 91esima, ci si avvicina.

Al primo posto c'è Imperia; all'ultimo Cremona. Forse ai turisti piacerà trascorrere a Ragusa un paio di settimane, in un locale ben climatizzato; ma per i residenti passarci tutto l’anno, a quanto pare, non è il massimo dal punto di vista meteorologico. Nella tabella 2 - in cui c’è il confronto con l’andamento della città ligure prima classificata - si nota come l’anno scorso, in particolare, sia stato uno dei peggiori per i cittadini del capoluogo ibleo. Andando a vedere il posizionamento in ogni singolo indice, che decresce dal più al meno vivibile, scopriamo che Ragusa è:

102esima per “indice di calore” (89 giorni l’anno con temperatura percepita oltre i 30°C);

100esima per “ondate di calore” (14 sforamenti l'anno di 30°C per almeno 3 gg consecutivi);

93esima per “raffiche di vento” (6 giorni annui con raffiche maggiori di 25 nodi);

89esima per “notti tropicali” (83 l’anno in cui si boccheggia);

81esima per “escursione termica” (11°C in media tra giorno e notte);

78esima per “comfort di umidità” (5 giorni annui oltre il 70%);

75esima per “nebbia” (29 giorni annui);

38esima per “giorni freddi” (solo qualche freddoloso riesce a percepire una temperatura sotto i 3°C);

32esima per “brezza estiva”, il debole e refrigerante vento locale; (5km/h medi di vento nella stagione)

e 16esima per “piogge intense” (2 giorni annui con accumuli d'acqua superiori a 40mm per fascia esaoriaria).

Non sono bastati i tre indici in cui eccelle in assoluto a promuoverla come luogo climaticamente gradevole: Ragusa è infatti prima nel Paese per “soleggiamento” (8 ore di sole in media al giorno), “nuvolosità diurna” (26 giorni annui) e “piogge” (23 giorni annui con accumuli d'acqua superiori a 2 mm in almeno una fascia oraria).