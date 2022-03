Clio Alessi, 8 anni, siciliana: prima nella classifica mondiale scacchi

Palermo - Una bambina siciliana sul tetto del mondo. È Clio Alessi, "la regina degli scacchi", i suoi compagni di classe la chiamano così. Clio sorride, ne è orgogliosa. A sette anni era già campionessa italiana di scacchi nella categoria under 8 e ora, che ha di anni ne ha otto, è prima nella classifica mondiale della Federazione internazionale degli scacchi Under 9, superando la messicana Mia Fernanda Guzman Garcia, due russe e due iraniane. Un record assoluto. " Non era mai accaduto che una bambina della mia età guidasse il ranking mondiale - racconta la piccola palermitana - Non potrei essere più felice".

Nella sua cameretta le coppe hanno preso il posto dei giocattoli. Sono i trofei collezionati nell'ultimo anno. Tra il 2021 e l'inizio del 2022 Clio ha fatto scacco matto almeno trecento volte, sbaragliando la concorrenza, dalle gare provinciali e regionali in cui si è confrontata anche con i maschi, battendoli, alle competizioni nazionali femminili in cui ha fatto il pieno di partite vinte. Nove su nove, non era mai successo prima di ora. Fino all'ultimo traguardo internazionale. "Le russe sono le avversarie più agguerrite, vengono educate a scuola a giocare a scacchi sin da bambine. Io, invece, ho iniziato ad allenarmi guardando video su You-Tube", confida.

La curiosità per questo sport nasce guardando un cartone animato russo, "Masha e orso". "I protagonisti giocavano a scacchi e anche io volevo questo gioco". Clio, all'epoca, aveva quattro anni. Passa qualche mese e, in fondo al cassetto del salotto di casa, trova una scacchiera impolverata. "Non ricordavamo neanche più di averla - racconta la madre, Eloisa Terzo - Io e mio marito, d'altronde, non abbiamo mai giocato a scacchi in vita nostra". Ma Clio insiste, vuole imparare. Ce la fa grazie a un'amica di sua madre, che le insegna a muovere i pedoni sulla scacchiera. Ci prende gusto e finisce che mamma e papà, nel dicembre del 2019, la iscrivono in un centro scacchi.

Le sue compagne di scuola preferiscono la danza o il tennis, con Clio ad allenarsi ci sono solo cinque bambine. E, a un certo punto, è l'unica giovanissima a frequentare l'associazione, confrontandosi con gli adulti. Le lezioni dal vivo durano poco più di due mesi. A marzo il lockdown costringe la palermitana reinventarsi scacchista da tastiera: partite su partite online per far passare il tempo chiusa a casa. I suoi maestri, però, la sostengono e si confrontano con lei sul web. E quando il centro scacchi riapre dopo quasi due anni, di bambine ce ne sono il doppio. "È l'effetto Clio - sorride il presidente di "Palermo scacchi", Riccardo Merendino - In tanti si sono avvicinati a questo sport guardando l'esempio della piccola".

Merendino dirige l'associazione dagli anni '90, ma non ha mai visto un talento così puro. " È la prima volta in trent'anni che trovo un bambino così capace di assimilare schemi, personalizzarli e riportarli sulla scacchiera: Clio, quando gioca, ha le idee chiare ed è concreta". La palermitana è una scacchista aggressiva: sferra attacchi senza timori, pianifica le strategie, azzarda mosse rischiose. "Quando gioco le mani si muovono da sole, è come quando si suona il pianoforte e le dita premono i tasti guidati dalla musica - dice - La mia musica è l'istinto dello scacco matto e mi diverto moltissimo, specie quando batto un adulto".