Clonazione carte di credito, come difendersi

I pagamenti digitali, che negli ultimi mesi sono aumentati notevolmente, non sembrano essere solo l’ultima novità delle abitudini di acquisto degli italiani, ma sono qui per restare. A spingere l'acceleratore su questo cambiamento, che vedeva l'Italia, almeno fino a febbraio di quest’anno, quasi fanalino di coda dei pagamenti digitali in Europa, possiamo individuare diversi fattori.

Certamente, per molti, il modo di spendere è cambiato con l’aumento degli acquisti online, ma anche perché il pagamento con le banconote è considerato da molti un possibile veicolo di contagio. D’altro canto, anche il governo è oramai da diverso tempo impegnato nel favorire la transizione ai pagamenti digitali per aumentare il tasso di innovazione nel paese e per una sicura tracciabilità di tutte le transazioni. Già a partire dal primo gennaio infatti dovrebbero partire i bonus, fino a € 300, per gli acquisti nei negozi fisici con metodi di pagamento elettronici.

Purtroppo, questa transizione non è priva di insidie e pericoli tra cui, oltre la privacy, c’è anche la sicurezza dei pagamenti effettuati. Quando usiamo le carte di credito o bancomat sia fisici che digitali, ci esponiamo comunque ad un rischio, anche se questo può essere comunque contenuto e calcolato, prendendo almeno delle precauzioni basilari.

Acquisti su internet

La rete è di certo, per i meno attenti o informati, il luogo dove con più facilità si può essere esposti alla clonazione dei carte di credito o prepagate. Ormai non solo beni di prima necessità, ma con la recente chiusura delle sale da gioco e scommesse per esempio, molto dell’intrattenimento e del gioco si è spostato in rete. È partita così per i giocatori la ricerca dei casinò online sicuri. Non tutti i siti che visitiamo per il gioco, infatti, sono sicuri e legali in Italia. Si dovrebbe perciò sempre cercare la certificazione AAMS (l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli) esposta sulla landing page del sito come per Starcasino. Per chi non vuole rinunciare anche in questo periodo a forme di svago e di relax è buona norma verificare l’affidabilità del sito su cui si lasciano i propri dati personali e i metodi di pagamento. Questi infatti dovrebbero sempre presentare nella barra dell’indirizzo il protocollo HTTPS. Se, come in molti casi avviene, si acquista su diversi fornitori e non è quindi possibile controllare dettagliatamente il sito, una buona idea è di ricaricare attraverso il conto principale una carta prepagata, su cui trasferire di volta in volta gli importi necessari al pagamento. All’ormai lento e datato bonifico (1-2 giorni lavorativi) esistono diversi metodi di ricarica come Google Pay o Apple Pay che permettono l'accredito quasi immediato molte prepagate, anche gratuitamente.

Acquisti in negozio

Nel caso il pagamento avvenga con carta in negozio la prima regola da seguire è sempre di pagare personalmente, mai delegare il pagamento a uno sconosciuto (ad esempio il benzinaio o il cameriere in ristorante). Anche qui vale la regola di non utilizzare mai la carta principale collegata al conto corrente, ma pagare sempre con delle prepagate o con metodi di pagamento alternativi come Google Pay, Satispay, Paypal, che tra l’altro offrono il vantaggio di ricevere immediatamente una notifica sull’importo della transazione appena effettuata o come nel caso di Satispay di inserire dal proprio cellulare l'importo esatto che si sta per pagare alla cassa.

Prelievo da uno sportello bancario

Quando si prelevano contanti dalla propria filiale, è necessario accertarsi di non essere osservati. Inoltre, è consigliato anche controllare che non vi siano dispositivi anomali collegati al terminale come gli skimmer, cioè dispositivi appositamente studiati per essere di piccole dimensioni e passare inosservati e usati per clonare bancomat, carte e codici PIN. Infine, un altro metodo che può essere utilizzato dai truffatori è l’installazione di mini-telecamere. Certamente, quando possibile, è preferibile utilizzare gli sportelli di prelievo interni all’istituto bancario o comunque non collocati in un luogo aperto e affollato.