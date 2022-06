Coccoloso, un’edizione limitata del cannolo caldo n.1 in Sicilia

Scicli - L’arrivo del caldo stimola i sensi e la voglia di esotico. Le spiagge dorate, le palme e la frutta tropicale sono uno stereotipo che ben rappresentano il desiderio di vacanza e di relax. Prendendo spunto da queste immagini, i pasticceri di Cannolia si sono prodotti in un'edizione speciale del cannolo caldo.

Partendo dalla classica cialda preparata al momento, elemento di primaria importanza per il cannolo caldo n.1 in Sicilia, hanno studiato un abbinamento di sapori esotici che gioca sulla freschezza della ricotta lavorata con il cioccolato fondente e il cocco disidratato. Un mix che va a farcire la cialda del cannolo, come sempre, un dito oltre il bordo per poi farlo tuffare in un mare di granella di cocco che gli dona un sapore esotico. Un’edizione limitata capace di far chiudere gli occhi e immergersi in un paesaggio tropicale. È così che nasce Coccoloso, il cannolo per gli amanti del connubio fra cocco e cioccolato.



Disponibile solo per il mese di giugno nelle botteghe di Scicli e Marina di Ragusa.