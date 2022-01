Codici sconto Italo, come viaggiare risparmiando

Ami viaggiare ma ti preoccupano i costi? Cerchi qualche suggerimento per viaggiare in treno e non sai da dove cominciare? Ti interessano le tratte rapide di Italo ma temi di dover spendere più delle tue possibilità per attraversare l’Italia in alta velocità? Non temere! Oggi troverai tutte le risposte alle tue domande e imparerai come viaggiare con Italo risparmiando grazie ai codici sconto veri e alle offerte più ghiotte della rete. Vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Due parole su Italo

Italo è una compagnia molto in voga, soprattutto per chi ama viaggiare in treno. Si tratta di un’impresa ferroviaria privata che offre trasporti ad alta velocità e che in breve tempo si è guadagnata l’apprezzamento dei viaggiatori per il servizio eccellente, sempre attento alle necessità delle persone.

Per offrire i suoi servizi utilizza treni tecnologici ad alta velocità che viaggiano su linee dedicate e che conta ben 93 viaggi giornalieri che servono 59 stazioni per 54 città. Con Italo, quindi, puoi andare praticamente ovunque in tempi rapidissimi. Ma come si risparmia con questa azienda e, soprattutto, quali sono le scelte più convenienti per spostarsi in treno?

Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato sulle offerte

La prima opzione che ti suggeriamo vivamente riguarda l’iscrizione alla newsletter. Si tratta di un servizio gratuito al quale accedi inserendo i tuoi dati e la tua mail attraverso il sito web ufficiale. Quando sarai iscritto inizierai a ricevere novità, sconti e promozioni dedicate a te in base ai viaggi più recenti e alle tue preferenze.

Molto spesso Italo invia mail promozionali in base alla stagione o agli eventi del periodo e non solo! Le promozioni riservate sono anche super personalizzate come il buono sconto che riceverai il giorno del tuo compleanno! Per non perdere tutte le promozioni, quindi, la newsletter è il modo migliore con cui sei sempre aggiornato!

Usa sempre i codici sconto e i coupon

Per risparmiare ancora di più, oltre alle classiche offerte che spesso trovi direttamente all'interno del sito, puoi sfruttare i coupon Italo di Bestshopping.com che molto spesso permettono di risparmiare anche decine di euro. I codici sconto si usano al momento dell’acquisto del biglietto e sono set di lettere e numeri che andrai ad inserire nella casella dedicata.

Laddove trovi lo spazio per inserire il tuo codice sconto ti basterà digitarlo e dare invio: in una manciata di secondi vedrai lo sconto applicato sul costo finale del biglietto e potrai procedere a finalizzare l’acquisto. Per utilizzare i codici sconto non devi far altro che leggere le condizioni di utilizzo e affrettarti ad utilizzarli prima della scadenza!

Su Italo i codici costo sono molto frequenti e puoi inserirli già da subito, nella pagina principale dedicata in cui selezioni la stazione di partenza e quella di arrivo assieme alla data preferita per il tuo prossimo viaggio. Le tariffe scontate con i coupon sono sempre convenienti proprio perché ti permettono di scalare euro o percentuali sul costo del biglietto, in modo tale da pagarlo molto meno del costo intero reale.

Prenotazioni last minute convenienti

Un altro modo per risparmiare è quello di tenere d’occhio le partenze last-minute che, di tanto in tanto, offrono biglietti a prezzi scontatissimi ma a immediato ridosso della partenza. Se sei un viaggiatore folle e ami l’ebrezza di partire all’ultimo minuto troverai prezzi convenienti per i tuoi viaggi su Italo ma, in questo caso, dovrai avere un po’ di elasticità sugli orari di partenza.

Difatti il termine “last minute” inquadra il titolo di viaggio venduto letteralmente all’ultimo minuto ad un prezzo molto più basso, soprattutto se il treno è rimasto con molti posti vuoti. Per questo non è detto che troverai sempre offerte di questo tipo ma, dopotutto, tentar non nuoce!

Prenotazioni con largo anticipo? Scova le migliori tariffe

Anche le prenotazioni con largo anticipo prevedono prezzi interessanti e convenienti, soprattutto perché ti danno la possibilità di scegliere con calma tipo di tariffa, eventuali servizi extra e confort. In questo caso ci riferiamo uno o due mesi di prenotazione anticipata per godere di maggiori sconti, soprattutto se sei certo della partenza e rinunci a godere dei diritti di rimborso e cambio di prenotazione.

Ovviamente in questo caso le tariffe convenienti spariscono in fretta perché ci sono tanti viaggiatori che, come te, sono alla ricerca di sconti ghiotti da cogliere al volo per viaggiare con Italo al miglior prezzo. Magari ti conviene tenere d’occhio le offerte tramite newsletter e sito web o app così da avere sempre a portata di mano i prezzi e acciuffare l’affare prima di tutti.

Ovviamente anche in questo caso i codici sconto possono aiutarti a ridurre fino a qualche decina di euro il prezzo totale del biglietto per cui non perdere di vista anche questo genere di promozioni.

Il programma fedeltà che ti premia sempre

Infine ti conviene iscriverti ad Italo Più il programma che premia i viaggiatori attraverso una carta ed un’area riservata a cui tutti possono accedere gratuitamente. Per iscriverti ti basta creare account con le tue credenziali e fare sempre il log-in prima di acquistare qualsiasi titolo di viaggio.

Questo programma permette di guadagnare punti per ogni viaggio effettuato che andrai ad accumulare sul tuo profilo di volta in volta. I viaggi ti fanno guadagnare anche punti livello con i quali ottieni vantaggi esclusivi molto interessanti.

Quali condizioni vantaggiose offre il programma fedeltà?

Per esempio mettendo da parte soli 1000 punti hai diritto al tuo primo biglietto gratuito che potrai ritirare in qualsiasi momento e utilizzare per la tratta di tua preferenza. Per ottenere questo premio non devi fare altro che entrare nella tua area privata, controllare il tuo saldo punti e utilizzarlo per il riscatto dei premi.

Se sceglierai la tariffa Flex guadagnerai ancora più punti livello per accedere a tutti i benefit esclusivi dedicati a chi viaggia spesso con Italo. Ricorda anche che bastano solo due viaggi per diventare Italo Member e accedere alle Offerte Più, alle promozioni dedicate, agli acquisti veloci con i tuoi dati già salvati e ai biglietti premio gratuiti!