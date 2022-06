Col caldo è allarme zecche

L'aumento della temperatura globale e locale ha risvolti imprevisti anche nella diffusione di fastidiosi insetti come le zecche, soprattutto nelle zone alpine. A dare l'allarme e ad invitare alla prudenza sono le autorità sanitarie di alcune regioni alpine italiane. Un inverno mite e una primavera calda hanno favorito la diffusione e il proliferare in anticipo, di qualche settimana rispetto alla norma, di questi parassiti. Questi due fenomeni combinati fanno sì che vi siano molti più esemplari in circolazione e, dunque, occorre fare più attenzione e assumere comportamenti prudenti.

Gli esperti: “Colpa di caldo e animali selvatici”

I morsi sono indolori, ma le infezioni possono essere pericolose. Ecco cosa fare in caso di morso. L’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato la pagina relativa alle zecche in Italia. Non c’è davvero nessun allarme in particolare, ma la stagione calda, iniziata con largo anticipo, ha dato modo a questi insetti di attaccarsi a molte più persone. Un morso di zecca, per quanto indolore - è l’insetto stesso che anestetizza con la saliva la zona - può causare patologie infettive piuttosto gravi, come per esempio l’encefalite da zecca.

Conoscere le zecche, i luoghi in cui si annidano e i metodi per eliminarle in sicurezza dal proprio corpo e da quello dei propri animali è essenziale per non incappare in più gravi conseguenze sulla salute. Infatti più a lungo la zecca rimane nel corpo, più aumenta la possibilità di infezione.