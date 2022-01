Catania - Un 24enne è stato denunciato dalla polizia in servizio nell’aeroporto di Catania perché, in partenza per Roma, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 20 centimetri e di un tirapugni nascosti nel bagaglio a mano. La scoperta è avvenuta durante i controlli di sicurezza. L’indagato deve rispondere di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Coltello e tirapugni sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.