Colapesce e Dimartino debuttano al cinema

Reduci dal festival di Sanremo, dove hanno presentato "Splash", Colapesce e Dimartino debuttano sul grande schermo. "La primavera della mia vita", girato tra Catania, Siracusa e Palermo, uscirà nelle sale italiane come evento speciale dal 20 al 22 febbraio con la regia di Zavvo Nicolosi, già autore del videoclip del duo "Musica leggerissima". I due cantanti, oltre a prendere parte al lungometraggio, si sono occupati insieme allo stesso Nicolosi e a Michele Astori della sceneggiatura. Tra i volti presenti quello di Madame, Brunori Sas, Roberto Vecchioni, l’attore Corrado Fortuna e l’attrice Guia Jelo. Il film, prodotto e presentato da Vision Distribution, Wildside e Sugar Play in collaborazione con Sky, Prime Video con il sostegno della Regione Siciliana Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Sicilia Film Commission, sarà un evento speciale che andrà in sala dal 20 al 22 febbraio. La produzione concentrerà in tre giorni l’uscita in sala del film in 200 sale, 70 delle quali per il primo giorno saranno collegate in streaming e dove vi sarà la possibilità di assistere all’esibizione dei due con alcune canzoni.

Dimartino ha parlato poi di Sanremo: "Ci portiamo dietro tanto". Soprattutto per la canzone Splash "che ci rappresenta e descrive qualcosa che pensiamo realmente. Ci dà tanto, anche perché il pezzo sta andando bene ed è qualcosa che non ci aspettavamo. Pensavamo che arrivasse alla terza serata e in realtà la prima sera del Festival già funzionava". Gli fa eco Colapesce che sottolinea: "Vincere il Premio della Critica Mia Martini che la Sala Stampa Lucio Dalla ci ha sorpreso. L’incontro con Carla Bruni è stato incredibile, è molto autoironica e non ce lo aspettavamo. L'incontro è stato surreale. Stare in camerino con lei e Sarkozy, già sembra una barzelletta".