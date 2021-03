Colapesce e Dimartino, “Musica leggerissima” prima in classifica

Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino è in vetta su tutte le classifiche nelle piattaforme di streaming disponibili: Apple Music, Amazon Music e Spotify. E così, a meno di una settimana di Sanremo, il brano di Colapesce e Dimartino conquista il numero 1 di tutte le classifiche, in radio e sulle piattaforme streaming.

Dovevano arrivare quinti, e invece si sono piazzati al quarto posto nella classifica finale di Sanremo 2021. Ciò nonostante forte anche del traino social, il brano arrivato quarto a Sanremo 2021 è il vero tormentone del post Festival. Dopo aver conquistato il premio Lucio Dalla ed esser diventati ufficialmente gli autori del singolo maggiormente trasmesso in radio, un nuovo incredibile traguardo per i due cantautori siciliani che lo scorso venerdì hanno pubblicato I Mortali², ovvero la riedizione del precedente lavoro con l’aggiunta del singolo sanremese.

Non si ferma, quindi, il successo dei due cantautori che stanno spopolando anche sul web e sui social con milioni di interazioni e meme che ne fanno la canzone più virale di Sanremo e la più ricercata su Google. Grande successo anche per il video, diretto da Ground's Oranges, che ha superato i 5 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni. Un videoclip, dedicato a Pippo Baudo, dalle atmosfere surreali e cinematografiche, con rimandi alla disco anni '80 e citazioni sanremesi da Cavallo Pazzo al Maestro Beppe Vessicchio. Colapesce e Dimartino rispondono ai nomi di Lorenzo e Antonio, sono due amici e due scrittori di canzoni, che negli ultimi dieci anni si sono imposti nella scena indie, anche come autori per altri. Quelli di Antonio e Lorenzo sono due percorsi umani e artistici ricchi di analogie e parallelismi: hanno iniziato a fare musica prima in band e poi da solisti nello stesso esatto momento storico e nello stesso luogo (la Sicilia).

Il 19 marzo esce l’album per 42 Records e Numero Uno, la storica etichetta che consacrò Battisti-Mogol e che oggi ristampa alcuni storici titoli in vinile.