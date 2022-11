Com'è cambiato il mondo dei giochi con il boom di internet

I giochi accompagnano l'infanzia di tutti, e spesso alcuni di noi non smettono mai di giocare, passando dai semplici giochi per bambini ai più sofisticati giochi da tavola o di carte fino ai videogiochi. La scelta è vasta e infinita, e il mondo ludico offre i più disparati momenti di svago, dai giochi di società, ai pupazzi, agli soprattutto in prima persona. Con l'avvento di Internet l'esperienza dei giocatori è totalmente cambiata, soprattutto in ambito gaming, trasformando completamente l'esperienza del giocatore e aprendo scenari di possibilità illimitate.

Due modi in cui Internet ha cambiato il modo di giocare

Nonostante i pareri discordanti, è innegabile che Internet abbia completamente rivoluzionato il mondo, modificando il modo con cui comunichiamo, come apprendiamo le notizie e in generale l'approccio che abbiamo alla realtà: di fatti se ci pensi tante delle cose che facciamo sono molto più virtuali di quanto crediamo. Gli amanti dei videogiochi sono già abituati a questa sensazione, con l'avvento di Internet il tutto si è amplificato.

Vediamo le due principali modifiche che Internet ha cambiato nel mondo dei giochi.

1- La lenta scomparsa dei negozi fisici

Per chi ha vissuto la propria infanzia negli anni ‘80-’90, recarsi in un negozio era l'unico modo per conoscere tutte le più importanti novità del mondo dei giochi, le ultime console e soprattutto era l'unico modo per socializzare con altre persone con le stesse passioni, giocare ai giochi di società o con le carte. Grazie ad Internet le notizie girano in tutto il mondo in modo istantaneo e con una semplice ricerca si può ottenere qualunque tipo di informazione, sfidarsi tra amici, acquistare partite o anche giochi direttamente da casa, con un semplice click o tocco sullo smartphone.

2- Giocare contro altre persone in tutto il mondo

La rivoluzione tecnologica, unita alla globalizzazione, ha realizzato il sogno di ogni bambino di quell'epoca: poter giocare insieme - o contro- persone reali, connesse in quel momento. In tempi passati non troppo lontani, se volevi giocare al tuo nuovo gioco dovevi raggiungere un amico a casa sua, collegare i controller, e per i pochi giochi che lo consentivano si potevano giocare campagne multigiocatore insieme, o sfidarsi. Se per un bambino degli anni Ottanta questa potesse essere un'irraggiungibile utopia, per uno dei giorni nostri non c'è nulla di più naturale che mettere su le cuffie, salutare i propri amici e iniziare a giocare, ognuno da casa propria, ognuno in un paese diverso. Per fare un esempio nei giochi di lotta, il famosissimo titolo anni Novanta Tekken permetteva di sfidare i propri amici sulla stessa console. La tecnologia è arrivata a tal punto che gruppi di persone possono organizzarsi su Internet e simulare una guerra vera e propria, giocando a conquistare territori o sconfiggere i nemici, nei moderni FPS.

Dal tavolo alle più moderne console

Tutti i giochi moderni, in special modo quelli connessi a Internet sfruttano diversi hardware per funzionare. Prima di Internet si giocava su un tavolo, magari con le carte, o alla roulette, oppure tramite le console o il pc, che si limitavano a far girare il disco e permettere di memorizzare qualche salvataggio. Con l'avanzamento della tecnologia, le console sono diventati veri gioielli, permettendo di scaricare videogiochi direttamente dal cloud, navigare in Internet, aggiornare i giochi con nuove espansioni o patch, con grafiche talmente realistiche da sembrare reali. Grazie alla connessione a Internet è possibile caricare i propri record e trofei, per competere con tutto il mondo senza limiti, confrontarsi e divertirsi. Molti giochi sono addirittura votati ad impersonare qualcuno, fingendo di essere in un mondo reale, come second life, o il moderno metaverso. Il roleplay è un fenomeno del gaming online dove tutti possono essere ciò che più desiderano, con tutti i pro e i contro del caso. Ma il gioco non è solo console: con l'avvento degli smartphone è possibile portare sempre con sé app per giocare, e le statistiche più recenti dimostrano che è proprio questa la nuova frontiera dei giochi, a discapito delle più blasonate console ultramoderne.

Il metaverso e il futuro dei giochi online

Così come è accaduto con l'avvento di Internet, le opzioni per il metaverso potrebbero nuovamente sconvolgere il mondo dei giochi. L'industria ludica sta attraversando attualmente una nuova fase di profonda evoluzione, sotto due principali aspetti: la digitalizzazione, la realtà virtuale e il cloud computing.

La realtà virtuale

Il metaverso è la nuova frontiera per il futuro del gioco, rendendolo ancora più immersivo e coinvolgente. Questa modalità di gioco, sorprendente e coinvolgente, è ancora in una fase embrionale e di test, infatti ha spesso visto tentativi di approccio negli anni passati poco riusciti. Con l'entrata in scena del visore di realtà aumentata, accompagnato da tutte le nuove tecnologie in ambito gaming, l'industria è totalmente proiettata nella realtà virtuale sempre più realistica, con obbiettivi già a breve termine. I problemi da risolvere riguardano i costi ancora troppo eccessivi di produzione e le infrastrutture, con connessioni ancora troppo inadeguate in molte zone del paese.

Lo streaming live

Negli ultimi anni il servizio di streaming ha permesso la realizzazione del sogno di giovani videogiocatori: poter guadagnare giocando ai propri videogiochi preferiti comodamente da casa, con trasmissioni in diretta molto apprezzate dal pubblico consumatore. Il prossimo passo verso il futuro è quello di aumentare l'interazione degli spettatori, permettendogli di partecipare direttamente alla live compiendo azioni che modificano il corso del gioco.

Il cloud computing

Il cloud computing ha già visto qualche tentativo in passato,come con Google Stadia: è un servizio che rappresenta forti potenzialità, se presentato al modo migliore ma ancora molti punti su cui lavorare. Con un servizio di videogiochi in cloud è possibile accedere a un server e giocare ai propri videogiochi preferiti da qualsiasi schermo: non serve un dispositivo particolarmente potente, poiché è sufficiente una connessione a internet.

Il casinò online è già nel metaverso

Il metaverso, oggetto di recente discussione in seguito alle ultime dichiarazioni di Meta, totalmente lanciata nel settore, in quanto crede sia questo il futuro del mondo, così come accadde per Second life o come insegna il film distopico Ready Player one, ci vedono in una realtà parallela virtuale, tanto reale da influenzare anche la vita di tutti i giorni.

Forse non tutti sanno, che in realtà c'è già un settore avanzatissimo nell'ambito del gioco, che abbina metaverso, streaming online e machine learning, ovvero l'abilità delle macchine di imparare in autonomia, integrata proprio nei giochi online: il casinò. Da dieci anni circa, ovvero da quando i gestori di questo tipo di gioco sono stati autorizzati ad operare in Italia, è possibile giocare in qualsiasi momento, ovunque si desideri, sia da pc che da smartphone, senza essere costretti ad andare fisicamente in un casinò fisico. Le tecnologie abbinate al casino online sono spesso tanto sofisticate ed immersive da sembrare reali.

Il percorso che hanno fatto negli ultimi 10 anni da questo settore è stato davvero rivoluzionario. Quando intorno al 2012 anche i casinò online arrivati anche in Italia gli appassionati potevano giocare soltanto attraverso il sito internet e nella classica modalità. Con il boom degli smartphone tutti i casinò online hanno lanciato le app ufficiali per permettere di giocare anche in modalità mobile, vera e propria rivoluzione per quel momento storico. In seguito l’asticella è stata ulteriormente alzata con il lancio dei casinò live che aumentavano di gran lunga l’esperienza di gioco catapultando gli utenti in una dimensione mai vista prima. Infatti ogni tavolo nel casino live è gestito da un croupier reale. Infine stiamo entrando nel futuro con la realtà virtuale ed il metaverso che di sicuro saranno le nuove tecnologie che questo settore sfrutterà a pieno com’è ha dimostrato sempre di saper fare.