Com'è finito questo suv in mezzo al mare? Il rompicapo dei vigili VIDEO

Napoli - "Guarda, nel canale dell'alveo, alla foce di Licola Mare – dice l'uomo che sta riprendendo – o è qualcuno che voleva parcheggiare o è una macchina rubata, non lo so. Sta proprio qua, dentro al canale. O è qualcuno che voleva oltrepassare il canale…". Il video diffuso ieri - oltre a scatenare l'indignazione per il deturpamento della costa partenopea - ha suscitato anche molta curiosità tra gli utenti dei social, che per tutto il giorno si sono sbizzarriti nelle ipotesi più varie nel ricostruire a chi appartenesse la vettura e come fosse finita in acqua. Solo in serata, dopo ore di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare l’auto, mentre nel frattempo la polizia era riuscita a risalire al proprietario, un 39enne di Frattamaggiore: agli agenti ha detto che aveva intenzione di provare le prestazioni del suo suv sulla spiaggia, senza immaginare che l'automobile potesse restare bloccata. Una volta insabbiata sulla battigia, non è riuscito a spostarla. L’ha mollata lì, e l'alta marea ha fatto il resto sommergendola. Ora l’aspetta una multa ingente quanto i danni riportati, e tutti i costi di recupero.