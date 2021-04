Come adattare la tua strategia di marketing al 2021

Il 2020 è stato un anno diverso e complicato per molti aspetti.

Sappiamo bene come e quanto il Covid abbia cambiato le nostre vite e abitudini quotidiane in maniera tanto drastica.

Anche le aziende, con le relative strategie commerciali, hanno dovuto fare i conti con un modo tutto nuovo di fare business e di rapportarsi con clienti e fornitori.

Le restrizioni poste dalla necessità di mantenere la distanza sociale, il lockdown e le limitazioni agli spostamenti hanno reso difficile condurre anche le più semplici attività quotidiane, costringendoci a trovare nuovi modi di interagire e portare a termine i nostri incarichi di lavoro.

Nel 2021 il mondo sta ancora combattendo la lotta contro il virus, e ci vorrà ancora tempo prima che tutto torni alla normalità.

Ecco perché è importante tenere tutto ciò in considerazione quando arriva il momento di pianificare azioni e strategie pubblicitarie per il tuo negozio o attività.

Come adattare la strategia di marketing della tua azienda alle sfide del 2021?

Ecco qualche consiglio utile per affrontare quest’anno al meglio e dare una spinta alle tue campagne promozionali.

Tutti in home office

Smart working è la parola chiave del momento. Con numerose attività chiuse e restrizioni varie, molte aziende hanno scelto di passare al telelavoro o lavoro da casa.

Non tutti i settori possono beneficiare di questa possibilità, ma se la tua attività lo consente, scegliere l’home office per te e il tuo team può portare numerosi benefici, anche al di là delle necessità imposte dal virus.

Lavorare in smart working rende più produttivi i tuoi dipendenti e migliora la loro qualità della vita. Dipendenti più felici e sereni significa dipendenti più efficienti e un ambiente di lavoro più ricco e stimolante.

Per mantenere la coesione all’interno del team di lavoro, organizza attività di team building a distanza e usa strategie di branding interno per aumentare il senso di appartenenza all’azienda.

A questo scopo, regala loro oggetti personalizzati con logo aziendale, come penne, taccuini, tazze e portachiavi personalizzati che puoi ordinare su Maxilia.it.

I gadget promozionali sono un’ottima idea anche per i tuoi clienti.

Approfitta del fatto che tantissime persone stanno lavorando da casa per organizzare contest e giveaway che intrattengano il tuo pubblico e offrire prodotti personalizzati con i colori del tuo brand.

I regali migliori? I più utili e di frequente utilizzo, come tazze termiche, borracce, tappetini per mouse o chiavette USB, che possano offrire valore e rendere il tuo marchio apprezzato e memorabile.

Eventi virtuali

Incontri faccia a faccia con partner commerciali e fiere di settore sono da lungo tempo un ricordo.

Sebbene la situazione rimanga in continua evoluzione, una buona alternativa sono i meeting virtuali.

Talvolta più economici, non sempre sono più facili da organizzare rispetto ai classici eventi in presenza.

Oltre alla piattaforma da utilizzare, sarà importante scegliere la location da cui si collegheranno i relatori principali nel caso di una conferenza, così come pubblicizzare l’evento online per tempo.

Se durante gli eventi tradizionali una parte è destinata al rinfresco e alla socializzazione, fai in modo da prevedere qualcosa di analogo anche durante il tuo evento virtuale. In base al tipo di pubblico, puoi pensare di inviare cibo a domicilio insieme a un piccolo gadget che ricordi l’evento e l’azienda che lo ha organizzato.

Un’idea è quella di inserire brochure e altro materiale utile all’interno di una sacca in cotone riutilizzabile, con penna e quaderno personalizzati.

Meeting online

Oltre ai grandi eventi, anche la comunicazione e socializzazione quotidiane sono limitate dal virus.

Se bar e ristoranti sono chiusi, sposta gli incontri sociali e professionali online, mantenendo lo stesso tono formale o informale in base all’occasione.

Per team da remoto, i meeting virtuali sono spesso indispensabili per organizzare le attività quotidiane e coordinarsi, ma sono anche importanti per mantenere il contatto sociale necessario a lavorare in gruppo.

Sfrutta le piattaforme online per organizzare giochi e attività di team building e tenere alto il morale dei tuoi dipendenti nel 2021.

Con questi consigli, potrai riadattare la tua strategia di marketing alle sfide del 2021.