Come annunciato da Ragusanews, Pino Drago nuovo manager Asp Ragusa

Ragusa - Ultimi ritocchi. Ma la quadra, ormai, c’è. Oggi, ultimo giorno disponibile, la giunta delibererà le nomine nella sanità. Subito con status di commissari, nelle more dell’incarico di direttori generali.

Nello sblocco del risiko è stato decisivo il ruolo dell’Mpa. Per quanto riguarda l’Asp di Ragusa -come annunciato da Ragusanews domenica scorsa in questo articolo- la scelta è caduta su Pino Drago, attualmente direttore sanitario all’ospedale Guzzardi di Vittoria, in quota Fratelli d’Italia.

