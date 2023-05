Come aumentare il branding con gadget personalizzati

Se avete partecipato a fiere o congressi negli ultimi anni, oppure avete frequentato negozi e centri commerciali, vi sarete di certo imbattuti in gadget di vario genere con sopra riportato il logo e il motto di un’azienda che vi sono stati donati.

Questo accade perché moltissime attività investono in questi prodotti per riuscire a diffondere molto velocemente il proprio brand tramite piccoli oggetti che vengono utilizzati nella vita quotidiana dalle persone.

Nelle prossime righe del nostro articolo cercheremo di affrontare nello specifico la questione, vedendo insieme alcune best practice per sfruttare gadget personalizzati con logo e colori della vostra azienda per diffondere il vostro brand e migliorarne la percezione agli occhi della clientela.

Perché si regalano gadget personalizzati?

Il regalo di gadget personalizzati e articoli promozionali viene effettuato per riuscire a coinvolgere molte persone in poco tempo e diffondere il brand della propria attività.

Regalare un oggetto di piccole dimensioni, come ad esempio una penna, una t – shirt, un porta badge o una comoda borsa shopper, permette di invadere letteralmente l’ambiente con oggetti di uso comune che verranno sfruttati da chi li riceve. Questo significa che con un piccolo investimento è possibile far circolare il proprio brand e i propri colori su larga scala, facendo così conoscere la vostra azienda.

Chi riceve il regalo al contempo non vede tale pratica come un’attività promozionale, ma come un bel gesto da parte vostra, e utilizzerà l’articolo in molti casi durante la sua vita quotidiana.

Al contempo è anche un’ottima opportunità per aumentare il prestigio del proprio brand, specialmente quando si scelgono prodotti di qualità, e per migliorare la fidelizzazione dei propri dipendenti. Molte aziende, infatti, decidono di produrre e regalare gadget personalizzati durante le tradizionali feste natalizie ai propri dipendenti e alle loro famiglie.

Come implementare una strategia di branding con articoli promozionali personalizzati: la scelta dei gadget

Ora che abbiamo capito quanto possano rivelarsi importanti tali articoli, è utile comprendere anche come sviluppare la propria strategia.

Per prima cosa bisogna comprendere quale oggetto si intende regalare. Sarebbe opportuno cercare qualcosa che sia legato al proprio business o ad un suo punto di forza. La scelta deve essere fatta anche scegliendo un articolo che dia la possibilità di personalizzare il colore, stampare o ricamare sulla sua superfice il logo aziendale, ancora meglio se è grande a sufficienza da permettere la stampa dello slogan o del motto.

Non è molto semplice avere delle idee così su due piedi e per questo motivo potreste affidarvi a delle aziende specializzate nel settore, come ad esempio Gadget48, che ci sentiamo di suggerirvi. Visitando https://www.gadget48.com/ potrete scoprire un vastissimo catalogo di articoli promozionali personalizzabili e siamo certi che troverete l’idea più adatta a voi. Avrete inoltre l’opportunità di ordinare la merce in grandi quantitativi direttamente online e riceverla in azienda in poco tempo.

Ricordate sempre che questa strategia fa parte di un processo pubblicitario di branding e di miglioramento della vostra brand awarness che vi porterà risultati nel lungo periodo, per cui vi suggeriamo di valutare attentamente il quantitativo di prodotti che vorrete ordinare, in modo da non avere troppa fretta per vedere un ritorno sull’investimento.

La distribuzione dei gadget personalizzati

Una volta ricevuta la merce dovrete stabilire una strategia per la distribuzione. Potreste impiegarla all’interno del vostro punto vendita come piccolo omaggio per i vostri clienti, magari offrendo un regalo personalizzato in cambio dell’iscrizione alla vostra newsletter. Questa pratica vi aiuterà di certo a sviluppare una buona lista da impiegare nello sviluppo di una strategia di email marketing, di cui potrete approfondire alcune linee guida in questo articolo.

Alternativa molto efficace è quella di sfruttare i gadget all’interno di fiere di settore per far confluire più visitatori al vostro stand e al contempo incuriosire le persone presenti, specialmente se il regalo è abbastanza vistoso.

La stessa cosa potrete farla nei pressi del centro della città in una zona pedonale, in modo da portare visitatori al vostro negozio.

Oppure potrete utilizzare gli articoli regalo personalizzati durante un evento aziendale per lasciare un ricordo nei partecipanti.

In sostanza dovreste fare un ragionamento importante: i gadget personalizzati invadono l’ambiente e diffondono il vostro brand in modo quasi naturale. Se riuscirete a distribuirli ottenendo un piccolo beneficio aggiuntivo, come ad esempio un contatto email, molto meglio per la vostra attività.

L’utilizzo dei gadget aziendali per l’avvio di una strategia di referral

Un utilizzo dei gadget simile a quello che abbiamo appena visto è quello di regalarli in duplice copia ai vostri clienti affezionati. Chiaramente uno verrà conservato, mentre l’altro molto probabilmente verrà a sua volta donato ad una persona cara al cliente.

Questa strategia, sebbene abbia anch’essa un costo considerevole, vi permetterà di diffondere il vostro brand con delle persone che sono legate maggiormente a voi, in quanto sono conosciute dal vostro cliente che potrà solamente parlare bene della vostra azienda.

In questo caso sarà molto importante scegliere un oggetto che sia in grado di trasmettere valore e dare istruzioni chiare e specifiche alla persona che riceve i due regali per fare in modo che li diffonda nel modo più utile possibile per voi.

Ora non vi resta che implementare la vostra strategia: scegliete i gadget migliori che rispecchiano i valori della vostra azienda e sfruttateli come leva per far crescere il vostro business e la vostra popolarità sul mercato e tra i vostri clienti potenziali.