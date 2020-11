Come cambia Twitter: audio, storie, stanze private, Tweet che si cancellano

Twitter cambia. Come cambia Twitter? Il social del cinguettio ha attivato negli ultimi tempi nuovi strumenti di controllo per le conversazioni sulla piattaforma. Se la funzione “nascondi le risposte” è già piuttosto popolare, altre sono meno note: come “conversation control settings”, che consente di decidere chi risponde ai tweet (sembra sia particolarmente apprezzata dalle donne). Poi i “reminder”, la funzione che suggerisce di leggere un contenuto prima di ritwittarlo; Twitter ha rilevato che grazie a questa funzione c’è stato un aumento del 40% di persone che ha cliccato sui contenuti prima di condividerli. E ci sono anche i feedback privati, una funzione sperimentale che consente agli utenti di scrivere privatamente ad altri per segnalare contenuti potenzialmente abusivi.

Cosa sono i Fleets

Arrivano i sono i messaggi "effimeri", che si cancellano da soli 24 ore dopo averli postati. Ci scherzano su, alla presentazione, consapevoli che sono la versione Twitter delle Storie ideate da Snapchat, e poi approdate nell'universo Facebook (Messenger, Instagram, Whatsapp). I Fleets arrivano dopo una fase di sperimentazione in vari mercati, tra cui l’Italia. L'idea è quella di spingere gli utenti a twittare di più consentendo di esprimersi più liberamente, perché frasi, citazioni, foto e video scompaiono dopo 24 ore senza lasciare traccia e non ricevono like, retweet o risposte pubbliche, ma solo messaggi privati. "I Fleets servono a condividere pensieri momentanei: aiutano ad avviare conversazioni e sono visibili solo per 24 ore", spiega il social network. "Attraverso i nostri test in Brasile, Italia, India e Corea del Sud, abbiamo visto che i Fleets aiutano le persone a sentirsi più a loro agio nel partecipare alla conversazione e persone parlare di più".

Ecco i messaggi vocali

Infine, dal momento che le parole non sempre bastano e le immagini nemmeno, ecco i gli Audio Tweet, già usati ad esempio da giornalisti per introdurre i propri articoli o pubblicare la registrazione di un’intervista o da musicisti per dare anticipazioni su canzoni in uscita. Twitter sta ora lavorando per investire di più sulle funzioni accessibili dalle persone con disabilità, per portare gli Audio Tweet anche alle persone con problemi di udito con la trascrizione del sonoro.

Sempre per quanto riguarda le funzionalità audio, Twitter sta sperimentando poi Spaces, spazi privati condivisi dove gli utenti possono dialogare anche attraverso note audio. I primi Spaces sono dedicati ai gruppi più colpiti dagli abusi online (donne e persone in contesti emarginati), in seguito la funzione sarà disponibile per tutti. L’obiettivo è cercare di prevenire linguaggi abusivi e discriminatori, trolls, e di creare appunto uno spazio libero e sicuro dove esprimersi liberamente e senza il cosiddetto rumore di fondo su un determinato tema. All’interno degli Spaces, gli utenti potranno vedere chi fa parte della stanza e chi sta parlando, mentre chi ha creato lo spazio sarà il moderatore e può decidere chi è ammesso a partecipare.