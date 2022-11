Come capire se un sito di casinò online è affidabile e sicuro

L’online gaming si conferma anche quest’anno uno dei passatempi online preferiti dagli italiani. Il settore dei giochi infatti sta registrando un aumento costante dall’inizio del 2022, con un incremento del 36,2% nel corso dei primi 8 mesi dell’anno. I dati sono stati pubblicati nel dossier del Senato “Elementi della tassazione in Italia”. In cifre l’incremento delle entrate ammonta a 2.514 milioni di euro.

L’aumento delle cifre indica non solo che si gioca di più, ma che molti si avvicinano al gioco anche nella sua versione online. Grazie alla regolamentazione dei siti di gioco a distanza, i migliori casinò online in Italia offrono ai giocatori tutte le garanzie di sicurezza. In questo modo chi non ha mai giocato online per timori di vario tipo, può farlo tranquillamente. La scelta tra i siti casinò online sicuri AAMS è davvero ampia e può rispondere a tutte le esigenze e preferenze. Inoltre è l’opzione più comoda e alla portata di tutti.

Come riconoscere i migliori casino online italiani sicuri

Il primo elemento da valutare nella scelta di un sito di gioco online è il fatto che questo sia in possesso di una regolare licenza per offrire gioco d’azzardo a distanza in Italia. I siti provvisti di questa licenza vengono chiamati comunemente casinò AAMS oppure casinò ADM. Le due sigle fanno riferimento rispettivamente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quest’ultimo è l’ente che attualmente si occupa della gestione e del controllo di tutte le attività di gioco online e offline. Mentre l’altro è l’ente che gestiva il settore in precedenza.

Dunque il miglior sito casinò online aams è legale e rispetta la legge italiana e mette al centro la sicurezza e la protezione dei giocatori. Ogni incontrocon i migliori casinò online del 2022 deve passare per la verifica del possesso di questa licenza. Riconoscere i siti che ce l’hanno è molto semplice. Basta verificare che sulla homepage del sito e sulle altre pagine vi sia il logo ADM. Inoltre tra le informazioni riportate a piè di pagina vi sarà il numero della concessione.

Per finire un ulteriore controllo alla portata di tutti è quello di verificare la presenza del sito nell’elenco ufficiale dei concessionari pubblicato sul sito adm.gov.it.

Le caratteristiche dei migliori siti casino online

Chi cerca il miglior sito casinò online, partendo da quelli con licenza è già a buon punto. Infatti in questo modo si assicura di giocare in ambienti che favoriscono il gioco responsabile, in cui tutti i dati vengono crittografati e le transazioni sono sicure. Ma non dobbiamo dimenticare che l’obiettivo del gioco a distanza è il divertimento. Dunque valutare l’offerta di giochi permetterà di selezionare i top casinò in base alle proprie preferenze.

I casinò online italiani possono proporre tante tipologie di gioco: scommesse, slot machine, giochi di carte e di abilità, bingo, poker, lotto, lotterie e molto altro. Avere chiare le proprie preferenze porterà a orientarsi verso siti specializzati oppure portali più generalisti. Sui siti di gioco affidabili, anche i giochi sono sicuri. Tutti i software proposti infatti devono essere certificati. In particolare esse devono avere al loro interno un algoritmo RNG testato che assicuri esiti delle giocate completamente casuali. In questo modo il giocatore potrà fidarsi dei giochi e divertirsi sperando di vincere soldi veri.

I migliori casinò inoltre mettono a disposizione dei giocatori applicazioni da scaricare oppure una web app per accedere a tutti i giochi dai propri dispositivi mobili. In questo modo si avrà la libertà concessa dal portarsi il proprio casinò in tasca, per giocare quanto e dove si vuole dal telefono o dal tablet. Un bonus di benvenuto completa le migliori offerte online consentendo in molti casi anche di cominciare a giocare gratis.