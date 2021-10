Come colorare i capelli a casa e ottenere risultati impeccabili?

Prima di tutto, bisogna avere gli strumenti giusti e tinte di alta qualità. Senza di essi, è meglio non tingere a casa, perché questo trattamento interferisce con la struttura dei capelli, e i prodotti di scarsa qualità possono danneggiarli. Per evitare ciò, scegliere solo tinte dai marchi più conosciuti, come ad esempio la qualità tedesca dei prodotti Wella Professionals. Tali preparati sono ricchi di preziosi nutrienti per i capelli e inoltre, applicati uniformemente, garantiscono un effetto colorante uniforme.

Per la tintura fai da te, meglio scegliere tonalità più vicine al colore naturale dei capelli, se si cambia il colore per prima volta, oppure la stessa tonalità usata in precedenza dal parrucchiere per la ricrescita.

Preparazione per la tintura

Su ogni scatola di tinta è scritto che è consigliabile eseguire prima un test di sensibilità, così si può rilevare una possibile reazione allergica. Applicare una piccolissima quantità sull"avambraccio e attendere almeno 48 ore per eventuali reazioni.

Non lavare le ciocche uno due giorni prima della tintura

Quando i capelli sono leggermente grassi, il sebo li protegge naturalmente dagli ingredienti invasivi. Invece, si consiglia di spazzolarli, in questo modo si eliminerà polvere e altre impurità, e si spargerà il sebo su tutta la lunghezza delle ciocche.





Assicurarsi di avere tutto il necessario

Colorare i capelli a casa non è troppo difficile, ma è necessario fare subito scorta di alcuni strumenti necessari. Bisogna avere sicuramente:

- una ciotola per mescolare l'ossidante con la crema colorante, dovrebbe essere di vetro, ceramica o plastica.

- pennello per mescolare e applicare la miscela colorante. Si consigliano spazzole con manico lungo in plastica;

- guanti protettivi monouso per proteggere le mani;

- asciugamano usa e getta o mantella speciale per proteggere gli indumenti

Iniziamo la colorazione

Dividere i capelli in 4 sezioni e fissarle con delle pinze, per prima in due parti dalla fronte alla nuca e poi da un orecchio all'altro. Ciò faciliterà notevolmente l'applicazione precisa e uniforme della tinta.

Mescolare entrambe le preparazioni fino a formare una massa omogenea. Ricorda che la vernice finita si ossida abbastanza rapidamente, il che significa che cambia le sue proprietà in breve tempo dopo la preparazione. Quindi è necessario prepararla poco prima di iniziare l’applicazione. Prima di iniziare, applicare una crema grassa sulla pelle dell’immediata vicinanza dell'attaccatura dei capelli per evitare macchie antiestetiche in quest'area.

Colorazione dei capelli non colorati - nella prima fase, iniziare ad applicare sulle radici e poi sulle lunghezze e le punte. Lasciare agire per il tempo indicato nel foglietto illustrativo.

Schiarire i capelli non colorati - iniziare prima dalle lunghezze e le punte, lasciando circa 2 cm dalle radici, lì, si schiariscono molto più velocemente a causa del calore che viene rilasciato dal cuoio capelluto. Quindi, una volta finita l’applicazione sulle lunghezze, applicare sulle radici, iniziando dalla fronte verso la nuca. Lasciare agire per il tempo specificato.

Colorazione della ricrescita - applicare la miscela solo sulle radici. Se la crescita non supera i 3 cm circa, non è necessario colorare le lunghezze. Lasciare agire per il tempo specificato e prima di risciacquare, emulsionare con un po’ d’acqua tiepida e massaggiare le lunghezze, lasciare agire per alcuni minuti e poi sciacquare accuratamente.

I capelli grigi - sono un po più complicati da colorare. La differenza principale è che sono paradossalmente più resistenti alla colorazione perché non contengono più tanto pigmento naturale. Per cui, scegliere preferibilmente tonalità naturali e utilizzare emulsione ossidante di 6% per capelli fini e danneggiati e 9% per quelli più forti e resistenti. Applicare la miscela dalla fronte alla nuca, in modo che abbia abbastanza tempo per colorare i capelli. Lasciare agire per il tempo indicato nel foglio illustrativo.



Risciacquare accuratamente

Nel caso in cui si usa una tinta contenente ammoniaca e altri ingredienti chimici, subito dopo, si dovrebbero lavare accuratamente i capelli con uno shampoo delicato e poi applicare un balsamo nutriente. Quindi risciacquare accuratamente.

Scegli la tinta migliore, assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano prima di iniziare e seguire i consigli per ottenere un colore incredibilmente bello!