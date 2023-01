Come creare un logo online

Molti pensano erroneamente che un logo non sia altro che un'immagine o un insieme di simboli. Ogni imprenditore è convinto che anche la propria azienda abbia bisogno di un logo, ma non tutti ne capiscono il motivo.

Che cos'è un logo?

Un logo è un segno distintivo che rappresenta la vostra azienda e la distingue dalle altre. Un logo non deve essere un insieme di parole vuote o solo un'immagine accattivante.

Un logo viene utilizzato per identificare un'azienda, un servizio o un prodotto. Se registrate il vostro logo personale, potreste essere in grado di chiamare a rispondere chi utilizza illegalmente il vostro marchio.

Criteri per la creazione di un logo.

Prima di iniziare a creare un logo, è necessario fare una ricerca approfondita sulle informazioni della propria azienda. Studiate nel dettaglio tutte le sottigliezze: quali servizi offre, il target di riferimento, quale messaggio veicola questa azienda e così via.

Assicuratevi di prestare attenzione ai concorrenti e al mercato. Osservate quali loghi sono più popolari e attirano l'attenzione delle persone.

Ad esempio, una scritta rigorosa sul logo sembra essere un simbolo di affidabilità e stabilità dell'azienda. Se include un disegno, significa creatività.

Attributi di un logo di qualità

1. Semplicità del logo: non è necessario che sia elaborato o che assomigli a un puzzle. Naturalmente il logo deve avere un senso, ma deve anche essere facile da ricordare.

2.Unicità o peculiarità. Il vostro logo potrebbe non assomigliare a un altro già esistente. Molti pensano che quanto più complesso è il logo, tanto meglio è. In realtà, si tratta di un'idea sbagliata, perché se il vostro logo è circondato da una segnaletica concisa e semplice, passerete benissimo inosservati.

3. Pertinenza: se avete intenzione di rimanere sul mercato il più a lungo possibile, non dovreste aggiungere al vostro logo dettagli specifici sul tempo.

4. Versatilità: è importante che il logo finito abbia un aspetto succinto sia online che sulla carta stampata. Non dimenticate di vedere l'aspetto del logo in scala ridotta.

5.Associazione.Con questa qualità, è possibile formare una certa immagine nei clienti, associata alle qualità della vostra azienda, ad esempio. Ad esempio, le linee orizzontali più chiare sono solitamente associate alla serenità, mentre quelle verticali alla forza e alla durata.

Create il vostro logo online.

Non sempre è possibile assumere un designer di logo professionista. Tuttavia, potete usare tutta la vostra creatività e inventiva per creare un logo da soli. Per farlo è necessario utilizzare uno speciale designer di loghi online.

Un'ottima opzione è il generatore di loghi Turbologo. Qui potrete costruire un logo adatto a voi nel più breve tempo possibile. Non è necessario avere competenze particolari per creare un logo elegante e moderno. Utilizzando questo generatore, potrete realizzare tutte le vostre idee di logo. Se siete a corto di idee, potete utilizzare i modelli esistenti, modificarli e migliorarli.

Conclusione.

Ancora una volta, un logo è una sorta di simbolo di un'azienda. Un logo deve esprimere l'unicità di un'azienda, attirando così il cliente.

Il logo commerciale registrato consentirà sempre all'azienda di difendere i propri diritti in tribunale contro la concorrenza sleale. Un logo conferisce all'azienda un'immagine vantaggiosa, quindi ogni azienda seria dovrebbe creare un logo per sé.