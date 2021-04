Come creare una PEC gratuita step by step

A partire dalla sua introduzione nel 2000, la PEC (Posta Elettronica Certificata) si è rivelato uno strumento sempre più utile per poter inviare e ricevere email certificate e sicure, con lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, dalla Pubblica Amministrazione e, più in generale, da tutte le aziende e i professionisti.

La PEC, pian piano, è sempre più utilizzata anche dai privati che ne apprezzano soprattutto la facilità e la comodità di questo servizio che permette di inviare comunicazioni legalmente riconosciute, senza dimenticare il vantaggio di poter utilizzare la PEC per tantissimi usi quotidiani, come comunicare e inviare documenti importanti al datore di lavoro, al padrone di casa, al medico e a tanti altri soggetti.

Proprio alla luce di questo “successo” tra i privati, in molti si chiedono se è possibile ottenere una PEC gratuita, dato che non vi è nessun obbligo per il privato cittadino nell’utilizzare questo servizio e dato che, comunque, le aziende possono ammortizzare i costi della Posta Elettronica Certificata perché la utilizzano molto più spesso e per molte più ragioni.

È possibile avere una PEC gratuita?

Innanzitutto cominciamo con il dire che sì, in qualche modo è comunque possibile creare una PEC gratuita, ma questa non potrà esserlo per sempre.

Cosa vuol dire quel “non potrà esserlo per sempre”? Vuol dire che la gratuità della casella di Posta Elettronica Certificata sarà limitata a un certo periodo di tempo, dato che la PEC è uno strumento a pagamento, anche se il suo costo è comunque davvero contenuto.

Infatti, i vari gestori presso i quali è possibile attivare una casella PEC offrono vari piani tariffari (sotto forma di abbonamenti annuali) in base alle diverse esigenze di coloro che necessitano di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Si tratta di abbonamenti che si differenziano in base ad alcune caratteristiche e funzionalità, come i gigabyte di spazio a disposizione della casella, il periodo di conservazione garantito delle email inviate e ricevute e la possibilità di ricevere assistenza online gratuitamente. Alcuni di questi profili, come detto, prevedono un periodo di prova gratuito (solitamente della durata di qualche mese), tempo durante il quale l’utente può utilizzare una propria casella di posta certificata personale per inviare e ricevere PEC e, dunque, provare il servizio senza limitazioni. Alla fine di questi mesi gratuiti, sarà comunque necessario sottoscrivere uno degli abbonamenti a pagamento, altrimenti la casella PEC verrà disattivata.

Cosa serve per creare una PEC online?

Creare una PEC gratuita è molto facile: tutto quello che serve è un computer (o uno smartphone), una connessione a internet e un normale indirizzo email. Prima di iniziare la procedura è consigliabile avere a portata di mano un proprio documento di riconoscimento.

A questo punto è tutto pronto. Bisogna collegarsi al sito di uno dei tanti gestori che forniscono il servizio di Posta Elettronica Certificata, inserire i propri dati anagrafici, scegliere il nome della casella PEC (e la relativa password) ed effettuare il pagamento con carta di credito o qualsiasi altro metodo di pagamento accettato. Se si vuole sfruttare una PEC gratuita, il pagamento dovrà essere effettuato alla fine del periodo di prova.

Alla fine di queste semplici operazioni sull’indirizzo email tradizionale inserito in fase di registrazione si riceverà una mail con tutte le istruzioni per l’attivazione definitiva della PEC e sul suo utilizzo, oltre a ricevere i parametri per la configurazione dei più importanti client e-mail.