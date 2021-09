Come fare investimenti sicuri oggi: consigli e suggerimenti

Chiunque si occupi di trading online in maniera professionale sa quanto sia importante dedicarsi a investimenti che siano sicuri. Detto questo, quando si parla di finanza il termine “sicurezza” andrebbe sempre utilizzato con le pinze: non esistono infatti soluzioni, strategie e operazioni che garantiscano un guadagno al 100%. Si può però comunque parlare di investimenti sicuri nel momento in cui la percentuale di rischio sia sufficientemente bassa e, al tempo stesso, le probabilità di ricavo siano sufficientemente alte. I professionisti del mercato, grazie al tempo e all’esperienza, sparano a riconoscere questa tipologia di investimenti e, come è facile intuire, tendono a prediligerli.

C’è poi un’altra accezione del termine “sicurezza” che va tenuta in considerazione: parlare di un investimento sicuro infatti può anche voler dire che si sta parlando di un investimento fatto con cognizione di causa e tramite i partner più affidabili. Anche in questo caso, le competenze sono figlie dello studio e dell’esperienza e dunque basta studiare ed applicarsi per acquisire tutto il know how necessario a una scelta sicura e consapevole: scelta che riguarda tanto gli asset da comprare o da vendere, quanto i broker con cui accedere al mercato.

Investire in maniera consapevole

Come detto, il primo passo per fare investimenti sicuri è quello di formarsi adeguatamente ed acquisire le competenze di base che permettono al trader di operare riducendo notevolmente eventuali rischi. Questo vuol dire sia riuscire a sviluppare una strategia adatta al proprio profilo e ai propri obiettivi, sia riuscire ad adattarsi a eventuali novità/input dell’ultimo minuto. La creazione di una strategia finanziaria è un passaggio obbligato per tutti coloro che vogliano portare avanti investimenti sicuri: si tratta di una specie di piano operativo, in cui il trader tiene conto di fattori come il suo budget, il suo livello di conoscenza, ma anche l’orizzonte temporale che ha a disposizione.

Elementi grazie a cui, in linea di massima, è possibile capire su quali asset puntare ancora prima di entrare in una Borsa: ad esempio, un trader senza problemi di liquidità e con la necessità di massimizzare i profitti, potrebbe optare per la compravendita diretta di asset costosi, come le materie prime o addirittura le criptovalute. Allo stesso modo un investitore con u budget più ridotto e maggior tempo a disposizione, potrebbe prediligere una diversificazione del proprio portafogli, ricorrendo a strumenti finanziari a basso rischio come i Titoli di Stato o i Contratti per Differenza.

Scegliere broker sicuri

I broker sono delle piattaforme che svolgono il ruolo di partner per gli investitori: previa iscrizione, consentono ai trader di accedere a Borse, mercati e strumenti finanziari selezionati. Anche la scelta del broker può incidere sulla sicurezza dei propri investimenti. Non tutte le piattaforme infatti possono venire considerate ugualmente affidabili e, da questo punto di vista, la cosa migliore da fare è controllare che il broker selezionato sia dotato di tutte le licenze del caso.

Le licenze sono una vera e propria garanzia per l’utente, che potrà dunque depositare serenamente i propri risparmi all’interno della app o della piattaforma in questione. Una licenza attesta infatti che tutte le operazioni possibili sul broker sono legali e, più in generale, che tutte le attività al suo interno verranno costantemente monitorate. In questo momento storico, due delle licenze maggiormente diffuse sono la licenza CySEC e la licenza Consob. La licenza CySEC viene rilasciata dall’autorità di Cipro ed ha validità all’interno di tutto il territorio dell’Unione Europea. Al contrario la licenza Consob viene rilasciata direttamente dalla nostra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ed ha validità all’interno del territorio nazionale.