Come funziona l'app Roundme

Sei un appassionato di tour virtuali e fotografia? Allora questa è l'applicazione che fa per te. Roundme è una potente piattaforma per la creazione e condivisione di tour virtuali che permette agli utenti di creare esperienze virtuali coinvolgenti e interattive. Roundme è la migliore applicazione della sua generazione per la realtà virtuale.

Con l'app, gli utenti possono facilmente creare e pubblicare tour virtuali, esplorare tour esistenti, personalizzare i punti di interesse, integrare contenuti multimediali e collaborare con altri membri della community dell'app. In questa guida, esploreremo come funziona l'app, fornendo una comprensione completa delle sue funzionalità. Continua a leggere!





Come creare e pubblicare tour virtuali sull'app

Creare un tour virtuale con l'app è un processo semplice che ti permette di dare vita ai tuoi spazi in modo accattivante e interattivo. Ecco una descrizione passo dopo passo di come funziona:

Carica e organizza i contenuti

Inizia caricando le tue immagini panoramiche sull'app. Queste possono essere catturate con fotocamere specializzate a 360 gradi o create unendo più foto con un software panoramico. L'applicazione supporta diversi formati di immagine, come JPEG e PNG.

Personalizza le impostazioni del tour

Una volta caricate le immagini, è possibile impostare il titolo, la descrizione, la posizione e le impostazioni di privacy del tour. È anche possibile definire il punto di partenza del tour per guidare gli spettatori attraverso lo spazio.

Aggiungi i punti di interesse

I punti di interesse sono elementi interattivi all'interno del tour virtuale che permettono agli spettatori di navigare tra le diverse aree. È possibile aggiungere punti di interesse semplicemente cliccando sulla posizione desiderata all'interno di un'immagine e collegandola a un'altra immagine del tour.

Personalizza l'aspetto dei punti di interesse

L'applicazione offre opzioni per personalizzare l'aspetto dei punti di interesse, come la dimensione, la forma, il colore e l'icona. In questo modo, è possibile allinearli all'estetica del tour o incorporare elementi di branding.

Migliora con i contenuti multimediali

Questa applicazione permette di arricchire i tour virtuali integrando contenuti multimediali. È possibile incorporare immagini, video e file audio all'interno dei punti di interesse specifici, fornendo agli spettatori informazioni aggiuntive o esperienze coinvolgenti. Puoi includere immagini, video panoramici e integrazione audio.

Anteprima e pubblicazione

Prima di pubblicare il tour virtuale, si raccomanda di visualizzarlo in anteprima per assicurarsi che offra un'esperienza fluida e coinvolgente. Una volta che siete soddisfatti, cliccate sul pulsante Pubblica per rendere il vostro tour disponibile a tutti.

Esplorazione e visualizzazione dei tour virtuali

L'applicazione offre un'interfaccia user-friendly per esplorare e visualizzare i tour virtuali, permettendo agli utenti di immergersi in esperienze virtuali avvincenti.

Condividere e incorporare i tour

Se vi capita di incappare in un tour virtuale che vi piace, l'app vi permette di condividerlo con gli altri tramite i social media o generando un codice incorporato per integrarlo nel vostro sito web. In questo modo, è possibile diffondere l'esperienza immersiva e coinvolgere un pubblico più ampio.

Come scaricare l'app

Per accedere al mondo immersivo di Roundme e iniziare a creare o esplorare tour virtuali coinvolgenti, è necessario scaricare l'app. La buona notizia è che l'app è disponibile su tutti i principali store di applicazioni, rendendola facilmente accessibile per gli utenti su diversi dispositivi e piattaforme. Ecco una breve descrizione di come procedere.

Visitare il rispettivo negozio di applicazioni

Sia che tu usi un dispositivo iOS, uno smartphone o un tablet Android o addirittura un computer desktop, Roundme può essere facilmente scaricata e installata. È disponibile per il download in tutto il mondo. Basta visitare il tuo negozio di applicazioni e cercare "Roundme" per trovare l'applicazione ufficiale.

Scaricare e installare

Una volta trovata l'applicazione, il download e l'installazione sono semplici. Basta fare clic sul pulsante "Scarica" o "Installa" e l'applicazione sarà scaricata sul tuo dispositivo, pronta per essere lanciata ed esplorata.

Iniziare a usarla

Dopo l'installazione, puoi trovare l'app Roundme sulla schermata iniziale del tuo dispositivo, nel cassetto delle applicazioni o nel posto designato per l'installazione. Tocca o clicca sull'icona dell'app per avviarla.

All'avvio dell'app, ti verrà chiesto di accedere o di creare un nuovo account se non ne hai già uno. Segui le istruzioni sullo schermo per configurare l'account. Una volta effettuato l'accesso, puoi iniziare a utilizzare Roundme per creare e pubblicare tour virtuali o per esplorare i tour esistenti creati da altri.

Scarica l'applicazione mobile oggi stesso

Siete pronti a liberare la vostra creatività? Scaricate oggi stesso la migliore applicazione mobile e immergetevi nel mondo dei tour virtuali accattivanti con Roundme! Non perdete l'opportunità di esplorare destinazioni mozzafiato, di mostrare proprietà con immagini straordinarie o di condividere la vostra prospettiva unica con il mondo.