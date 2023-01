Come impostare presentazione del marchio: guida, esempi, suggerimenti

Una presentazione non è altro che un insieme di documenti visivi, utilizzati per illustrare informazioni importanti durante meeting aziendali, consulenze e incontri di vario tipo.

Solitamente una presentazione è formata da più diapositive, ovvero immagini spesso fornite di testo, che permettono al visualizzatore di recepire dati importanti attraverso poche occhiate.

Le presentazioni infatti devono permettere al pubblico una veloce comprensione degli schemi esposti.

Consigli utili per una presentazione aziendale vincente

Per prima cosa una presentazione aziendale deve lanciare un messaggio chiaro circa la realtà business che va a rappresentare. È fondamentale quindi fare riferimento al brand, magari mettendo ben in vista il marchio. Chi non ne è fornito può avvalersi dei generatori di design del logo presenti online, che in pochi click permettono di ottenere loghi di qualità. Quest’ultimi sono essenziali in una attività, in quanto rafforzano l’identità e rendono più riconoscibile il brand. Un buon logo riesce a comunicare i tratti distintivi dell'azienda attraverso forme e/o caratteri.

Altro consiglio riguarda la chiarezza, che deve essere sempre presente. Una presentazione di qualità è una presentazione senza ambiguità e incomprensioni. La diapositiva deve vantare un buon contrasto di colore tra sfondo e testo, in modo che le persone possano captare le strutture principali del documento in pochi sguardi. A contare quindi non è solo la bellezza ma anche il grado di leggibilità. Il testo deve essere ben visibile a 2 metri dallo schermo.

Lo stile di scrittura consigliato è il Sans Serif, chiaro tanto quanto il Verdana, l’Arial o il Tahoma. I caratteri da 22 punti sono da preferire, come anche i testi evidenziati.

Per quanto riguarda il contenuto invece, ogni diapositiva deve affrontare un topic, ovvero un argomento. Solo in questo modo la presentazione avrà un filo logico chiaro e comprensibile anche a chi avrà la soglia di attenzione molto bassa.

Utilissime le foto, per illustrare un punto importante o per riportare degli esempi chiarificatori. Anche in caso di foto è importante utilizzare parole chiave, magari inserite al posto del titolo o tramite delle etichette, che evidenziano i punti salienti dell’immagine.

Sono da evitare, o da limitare:

- Le righe e le tabelle, a meno che non siano poco confusionarie e non presentino troppe righe intersecate tra di loro.

- Troppi elenchi puntati o sottoelenchi, se sono proprio necessari preferire trattini e puntini al posto dei numeri.

- Frasi troppo lunghe che rendono la lettura lenta e pesante.

Sono da prediligere:

- Grafici.

- Immagini che permettono di semplificare i concetti.

- Titoli, purché non formati da un’unica parola.

- Mappe concettuali.

- Diagrammi.

Aspetto estetico di una buona presentazione aziendale

Nelle presentazioni conta molto anche l’aspetto estetico, ovvero il layout utilizzato, i colori e la tipologia di grafica.

Attenzione però a non eccedere, perchè tutto ciò che riempie apportando decori può destare confusione nella mente di chi guarda. Sono da usare con cura quindi gli effetti 3D, le clip art, le cornici e i contorni decorativi.

Spesso le presentazioni durano 10 minuti, un tempo breve ma perfetto per arrivare dritti al punto senza perdersi in discorsi superflui.

Per accelerare la comprensione di chi guarda e ascolta, possono essere usati i volantini, da distribuire prima della discussione in modo che il pubblico abbia il tempo di osservarli in tempo. Per limitare il consumo di carta, può essere adottata anche la tecnica dei QR Code, da inquadrare comodamente con il telefonino.

Come organizzare una presentazione aziendale

Anche l’invito alla presentazione conta, così come l’organizzazione della sala in cui si terrà l’evento. È bene quindi identificare il pubblico da invitare, scegliere in base ad esso il luogo in cui ritrovarsi (per grandezza e stile) così che si senta a suo agio e valutare se il costo di affitto rientra nel budget a disposizione.

Fondamentale inoltre, fissare in largo anticipo data, orario e nome degli oratori. Solitamente si tendono a preferire gli orari del pomeriggio tardo, evitando i giorni dell’anno in cui le famiglie sono solite riunirsi e fare festa.

La scelta degli oratori invece deve ricadere su figure di rilevanza, come ad esempio un membro importante della comunità, un presidente o ad una persona che possa portare la sua testimonianza.

Potrebbe essere consigliata anche l’organizzazione di un rinfresco, da consumare a fine presentazione o durante l’evento, come pausa. Questo passaggio è importante per fidelizzare il pubblico, specialmente se si parla di un’attività in startup che deve ancora posizionarsi e farsi conoscere.

Pochi consigli ma mirati, che se seguiti, possono fare la differenza e portare ad un risultato vincente della presentazione aziendale.