Come iniziare a comprare e vendere su piattaforme di trading crittografico

Introduzione

Se sei un appassionato investitore di criptovalute, sai già che investire in criptovaluta, in particolare Bitcoin, si è rivelata un'opzione piuttosto redditizia per gli investitori.

Ma se sei un nuovo investitore, stai cercando di investire in cose che ti darebbero un rendimento molto alto e non sai nulla di criptovaluta.

Bitcoin fa parte delle criptovalute. Le criptovalute sono fondamentalmente valute digitali che puoi utilizzare per effettuare pagamenti mentre acquisti qualsiasi cosa. Molte persone supportano l'idea di Cryptos e il modo in cui funzionano, mentre ci sono un numero considerevole di persone che al limite odiano l'idea di effettuare transazioni in criptovalute.

Pensano che la bolla delle criptovalute scoppierà presto. La loro principale preoccupazione è che le criptovalute non abbiano alcun supporto legale e, inoltre, sono fortemente volatili, e quindi il valore delle criptovalute cambia ogni giorno.

Cose da tenere a mente

I pagamenti applicabili includono carte di credito, carte di debito e conti bancari. Le due cose più importanti che dovrebbero essere nella lista delle priorità dei nuovi investitori sono la privacy e la sicurezza. Non parlare mai pubblicamente delle tue proprietà.

Sarebbe sciocco farlo perché in primo luogo, i bitcoin non sono entità fisiche, quindi in realtà non hai nulla in mano, e in secondo luogo, se gli hacker vengono a conoscenza, useranno metodi di ingegneria sociale per ottenere la chiave del tuo portafoglio.

Passaggi per iniziare a comprare e vendere

Prima di iniziare a comprare e vendere criptovalute, hai bisogno di alcune cose nel tuo arsenale: un account di scambio, documenti di identificazione, una connessione Internet privata e una modalità di pagamento

1. Seleziona uno scambio

La selezione di una piattaforma di scambio è molto cruciale. Assicurati di esaminare le prestazioni passate degli scambi, vedere le recensioni, chiedere in giro nella comunità crittografica dello scambio che hai scelto.

Fai un'indagine adeguata prima di selezionare uno scambio perché è qui che si svolgono molte attività fraudolente. Molti si atteggiano a falsi scambi. Inoltre, è consigliabile scegliere uno scambio che consenta agli investitori di prelevare denaro nei loro portafogli personali.

2. Seleziona un'opzione di pagamento per il tuo scambio

Ora è il momento di fornire la tua identificazione personale. I documenti richiesti variano da scambi a scambi. Ma principalmente, richiede una patente di guida, un numero di previdenza sociale e una prova della tua fonte di reddito.

Prima di poter andare oltre, hai caricato i tuoi documenti. I tuoi documenti saranno confermati in pochi minuti. Il passaggio finale è la parte cruciale, l'opzione di pagamento. Seleziona la giusta opzione di pagamento.

3. Inizia a comprare e vendere

Dopo aver selezionato l'opzione di scambio e pagamento, puoi iniziare ad acquistare bitcoin e altre criptovalute. L'acquisto di criptovalute è diventato così mainstream che è quasi uguale all'acquisto e alla vendita di azioni.

L'interfase delle piattaforme di scambio Crypto è user friendly. In questi giorni gli scambi hanno iniziato a offrire investimenti ricorrenti consentendo ai clienti di effettuare investimenti di loro scelta. Ad esempio, Coinbase consente agli investitori di investire su base ricorrente.

4. Seleziona archiviazione

I portafogli crittografici sono dove archivi tutte le tue criptovalute. Assicurati di trasferire i Bitcoin fuori dallo scambio e di spostarli in modo sicuro nel tuo portafoglio. Questi portafogli forniscono le chiavi agli utenti. Alcuni portafogli sono più sicuri di altri portafogli.

I wallet accessibili solo online sono chiamati Hot wallet; sono considerati leggermente meno sicuri, mentre i portafogli offline sono chiamati portafogli freddi. I nuovi investitori preferiscono i portafogli freddi ai portafogli caldi poiché il rischio che il portafoglio venga compromesso è nullo.

Elementi da segnalare

Questi erano i passaggi su come i nuovi investitori possono iniziare a comprare e vendere criptovalute sulle piattaforme. È importante effettuare ricerche approfondite durante la selezione delle piattaforme di scambio.

Inoltre, assicurati di avere accesso solo alle chiavi del tuo portafoglio e l'ultima cosa da tenere a mente è optare per un portafoglio freddo se sei un nuovo trader. Se vuoi investire in bitcoin, allora puoi Vai al sito .