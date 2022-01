Come internet ha influenzato sfera privata e lavoro

Internet ha completamente rivoluzionato l'esistenza dell'uomo, ha modificato le modalità di comunicazione e lo svolgimento delle attività, anche quelle più semplici. Ad oggi internet viene impiegato in qualsiasi ambito questo perché, senza dubbio, si tratta di uno strumento vantaggioso e funzionale. Prima dell'avvento di internet, la vita era più dinamica, e per certi versi, più complessa. La tecnologia ha semplificato molte delle attività presenti nelle routine delle persone, ottimizzando quindi il tempo di quest'ultime.

L'evoluzione di internet

Il progresso digitale ha subito delle modifiche nel corso del tempo. Inizialmente, infatti, internet era in grado di trasportare piccole quantità di informazioni, ed era impiegato per lo più da programmatori esperti.

Lo sviluppo tecnologico, invece, ha completamente cambiato questa condizione. Oggigiorno tutti utilizzano internet, e ognuno dispone di dispositivi digitali avanzati. Internet ha subito uno sviluppo che gli consente ora di trasferire, conservare e gestire una quantità enorme di dati e di informazioni.

Comunicazione e relazioni

Uno dei principali ambiti che ha subito l'effetto della digitalizzazione e l'impatto di internet, è senza dubbio quello delle comunicazione. Se precedentemente per dialogare venivano utilizzate lettere o chiamate da telefoni fissi, oggi tutto è cambiato.

Ognuno dispone di un cellulare, spesso anche i più piccoli. Questo dispositivo, grazie alle molteplici applicazioni che sono state create nel corso del tempo, permette alle persone di comunicare in modo semplice e rapido. Le modalità di comunicazione sono tante, le principali sicuramente:

- chiamate

- messaggi

- videochiamate

- videochat

Questa condizione ha sicuramente avuto un grande effetto nelle relazioni tra le persone. Molto spesso, infatti, i giovani preferiscono impiegare internet piuttosto che vedersi dal vivo, e questo ha avuto un grande impatto sulla psicologia dell'uomo.

Vi sono però anche degli aspetti positivi legati a queste modalità comunicazione, tra questi c'è sicuramente la possibilità di stare in contatto con persone molto lontane, che abitano spesso dall'altra parte del mondo.

Intrattenimento

Un capitolo particolare è ovviamente quello che riguarda il mondo dell’intrattenimento che grazie ad internet ha ricevuto una vera e propria rivoluzione. Pensiamo ad esempio al mondo dei giochi che è cambiato radicalmente. Prima dell’arrivo di internet l’utente era chiuso nella propria casa ad interagire con il suo gioco in solitaria mentre con il boom di internet anche i giochi si sono aperti al mondo. E’ nata la modalità multiplayers che ha permesso di fatto di potersi divertire con appassionati dello stesso gioco di ogni parte del mondo. A questa modalità poi si aggiunge quella live, tipica dei casinò games, che permette di ottenere un'esperienza migliore da casa. Ed il futuro? Si inizia a sentire sempre più spesso di realtà virtuale ed in effetti i primi giochi sono già disponibili. E’ possibile che il futuro sarà proprio in questa direzione permettendo così ai giocatori di vivere un’esperienza ancora più immersiva.

Studio e istruzione

Naturalmente internet ha avuto anche dei riscontri molto positivi. In ambito istruttivo, infatti, ha semplificato e ottimizzato le modalità di insegnamento e di apprendimento.

Ricerche scientifiche condotte in merito, hanno dimostrato che i giovani, hanno un livello di apprendimento maggiore se si impiegano strumenti digitali come:

- video

- immagini

- documentari

- audio-lezioni

Questi strumenti hanno un impatto diretto sugli studenti, per cui riescono a rendere l'apprendimento più semplice. Altrettanto vantaggiosa è la condizione di studio degli studenti. Grazie all'impiego di internet e del web, infatti, possono essere effettuate ricerche su ogni tipologia di argomento.

Questo permette di risparmiare molto tempo, a differenza di anni fa. Precedentemente bisognava obbligatoriamente ricorrere a enciclopedie, libri di testo, manuali, archivi e altre fonti di informazione.

L'ambito lavorativo

Con l'impiego di internet, il lavoro ha subito molteplici modifiche. Molte figure professionali, soprattutto quelle che lavorano in ambito economico e finanziario, hanno riscontrato molti vantaggi utilizzando i dispositivi digitali. Questi strumenti, infatti, consentono di ottimizzare le pratiche lavorative, rendendole più attendibili e rapide.

Oltretutto, grazie alla tecnologia, è stata introdotta una nuova modalità di lavoro: lo smart working. Si tratta di una condizione che permette alle persone di lavorare da casa, impiegando unicamente i dispositivi digitali. Per la situazione di emergenza globale che si è presentata in questi anni, questa modalità di lavoro ha rappresentato una vera e propria svolta.

Social Network

Anche i social network hanno avuto un grande impatto nella vita delle persone. Ad oggi sono moltissime le persone che lavorano con la propria immagine e con i propri profili social.

I social network permettono di entrare in contatto con nuove persone ogni giorno in modo semplice. Questa condizione è stata sfruttata dalle aziende e dalle grandi società internazionali, che hanno investito in queste piattaforme per promuovere i loro prodotti e servizi, attirando ogni giorno nuovi potenziali clienti.