Come la Realtà Virtuale cambierà l’industria del gioco d’azzardo

Da oltre dieci anni i casinò non AAMS online utilizzano software proprietario e siti web ottimizzati per dispositivi mobili per attirare i giocatori d'azzardo. Il settore però è in perenne evoluzione e fermento tanto che negli ultimi tempi è arrivato un nuovo attore sulla scena. La realtà virtuale sta infatti facendo l’ingresso nel mondo del gioco d’azzardo online e dei casinò non AAMS.

Non è la prima volta che le piattaforme di gioco si rivelano essere tra gli early adopter di nuovi sistemi e tecnologie: sarà così anche per la realtà virtuale? Questa tecnologia virtuale sta rapidamente emergendo come innovazione per i casinò online, introducendo nuovi modi per giocare o persino piazzando le scommesse nelle sale dei casinò virtuali come a Monte Carlo o The Mirage. Cosa ci si può aspettare queta innovazione nel settore del gioco online?

La Realtà virtuale: che cos'è davvero?

La realtà virtuale (spesso abbreviata in VR) è l'esperienza di interazione con una simulazione di un ambiente con input sensoriali generati dal computer. Il concetto è stato introdotto per la prima volta nel 1980 ma solo negli ultimi anni si ne stanno vedendo i reali effetti.

La Realtà virtuale ha ancora bisogno di perfezionamento e sviluppo, ma l’argomento è già molto interessante e il mondo pronto per una adozione di massa. Un po’ come è avvenuto per gli SMS o per la diffusone della rete internet che oramai è entrata direttamente nelle tasche grazie agli smartphone.

Come funziona la VR?

La realtà virtuale è essenzialmente un ambiente immersivo generato dal computer. Crea l'illusione di avere un'altra esistenza all'interno della simulazione, facendo sentire chi la sta usando come se fosse entrato in un altro mondo.

Il primo sistema VR di successo è stato il Sensorama (1962), sviluppato da Morton Heilig. Aveva diversi elementi interattivi come il suono stereo, il film 3D e la visione stereoscopica. Il termine realtà virtuale è stato successivamente coniato da Jaron Lanier nel 1989 quando ha fondato la VPL Research Inc. una delle prime aziende mondiali impegnate nel settore.

La situazione odierna: come funziona adesso questa tecnologia?

La realtà virtuale ora funziona tramite un visore composto da occhiali e cuffie oppure utilizzando dispositivi speciali che visualizzano un piccolo schermo davanti agli occhi. È quindi possibile giocare a una varietà di videogiochi che simulano situazioni diverse, tra cui volare su un aereo, scalare una montagna o altri scenari. Il limite è solo la fantasia.

Un progetto che fece parlare di sé stesso fu quello di Google. Purtroppo, in seguito il progetto fu abbandonato, i Google Glass rimangono, ancora oggi, un buon esempio di applicazione della tecnologia di realtà virtuale. I primi visori VR a mani libere di successo sono stati introdotti nel 2014. Oculus Rift è uno dei marchi più popolari, utilizzato per videogiochi, viaggi virtuali e altre applicazioni.

È davvero possibile applicare questa tecnologia nei casinò online?

Secondo alcuni è già possibile. Almeno così la pensano alla VGXPO, una società con sede a Las Vegas. L’azienda ha sviluppato una piattaforma di realtà virtuale che consentirà ai giocatori online di utilizzare le cuffie VR per accedere ai casinò senza dover scaricare alcun software.

Secondo l’azienda questa tecnologia consente ai giocatori d'azzardo di partecipare ai loro giochi da casinò preferiti. Il CEO della società pare sicuro del fatto suo. Ha infatti affermato che: “I giocatori d'azzardo sono sempre alla ricerca di nuove esperienze, questo è un modo in cui possono provare l'esperienza di essere in un casinò in 3D”. Vedremo se il mercato gli darà la giusta conferma commerciale o meno.

Quali sono i vantaggi della VR nei casinò non AAMS?

I vantaggi dei casinò online integrati con la realtà virtuale sono molti. I giocatori avranno più realismo nella loro esperienza con grafica e i suoni aggiuntivi. Con una grafica più realistica, i giocatori ottengono un'esperienza più vivida e coinvolgente che può essere vitale per aiutarli a superare le sconfitte.

I giocatori avranno anche una migliore grafica 3D che li aiuterà a distinguere tra l'interno e l'esterno del loro casinò preferito. Saranno in grado di identificare i colori, i simboli e l'ambiente circostante in modo più vivido con gli occhiali VR.

I giocatori possono anche sperimentare tempi di caricamento più rapidi. Ciò significa un gioco più veloce e meno attese. Forse il miglior vantaggio per i giocatori d'azzardo online è che saranno in grado di giocare senza dover scaricare alcun software aggiuntivo. Potranno anche migliorare la loro esperienza al casinò online giocando con i loro amici in tempo reale senza doversi preoccupare di perdere la connessione a Internet.

Questa tecnologia si diffonderà realmente nel settore del gioco?

Per ora, la realtà virtuale nel mondo del gioco d’azzardo è ancora agli inizi. Attualmente, solo pochi casinò online hanno iniziato a incorporare la tecnologia VR. Tuttavia, poiché la tecnologia migliora e sempre più casinò online iniziano a implementare l'integrazione, quelli che non lo fanno saranno lasciati indietro.

Molto probabilmente questa tecnologia andrà di pari passo con l’adozione delle valute digitali. Anche questa tecnologia si sta diffondendo rapidamente in molto casinò’ non AAMS. Forse proprio l’unione di queste diverse tecnologie sarà la chiave di volta dei casinò sul web del futuro. In una realtà virtuale ci si aspetta di effettuare scambi di denaro con valute altrettanto digitali.

Conclusione

Non si può negare che la realtà virtuale stia diventando sempre più diffusa. Con la creazione di strumenti come Oculus Rift e altri che stanno per essere lanciati oltre alcune delle nuove applicazioni come Samsung VR, non si sa cosa riserva il futuro. Man mano che la tecnologia progredisce, saremo in grado di tenere traccia di cosa ne sarà della realtà virtuale e del suo impatto sull'industria del gioco d'azzardo online.

I casinò online sono spesso tra le prime realtà internet a d adottare le nuove tecnologie. Dai gateway di pagamento, ai portafogli elettronici fino alle criptomonete. Probabilmente lo stesso scenario lo si vedrà con la realtà virtuale facendo diventare protagonista della tecnologia questo settore.