Come oscurare la tua casa su Google Maps e Mappe Apple

Google Maps e Apple Maps sono molto utili per farci raggiungere mete sconosciute e rivelano anche qualcosa del nostro privato che magari non vorremmo far vedere. Ecco che c'è chi ha pensato di "nascondere" la propria casa. L'abitazione di Tim Cook, ad esempio, non è più visibile perchè nascosta da un muro di pixel. Chiunque può chiedere a Google e a Apple di oscurare la propria casa.

Google Maps, come nascondere la propria casa

Ci si dovrà recare con l’omino arancione di fronte alla propria abitazione e cliccare sui tre puntini in alto a sinistra e poi su ‘Segnala un problema’. È necessario compilare un modulo indicando cosa si vuole oscurare, inserire la propria mail e sarà quindi necessario attendere le dovute verifiche da parte di Google.

Mappe Apple, come nascondere la propria casa

Anche per gli utenti iPhone è facile oscurare l'abitazione. Poi basterà selezionare la visualizzazione panoramica, cliccare sul binocolo, individuare il punto o l’abitazione che ci interessa. Bisogna fare uno swipe con il dito dal basso verso l’alto selezionando "segnala un problema".