Come preparare la Cuccìa di Santa Lucia: la ricetta del dolce siciliano

La cuccia di Santa Lucia è un tipico dolce siciliano che si prepara a base di grano bollito insaporito con ricotta, delle gocce di cioccolato, la frutta candita e un pizzico di cannella.

La cuccia è una preparazione tipica soprattutto delle città di Palermo e Siracusa, che se ne contendono l'origine, ma è diffusa e apprezzata in tutta la regione. E’ un dolce che si realizza nei giorni che precedono le festività natalizie, precisamente il 13 dicembre giorno dedicato a Santa Lucia.

La cuccia è il dolce siciliano che si prepara per Santa Lucia.

La leggenda narra che in Sicilia ci fu una lunga carestia e la gente moriva di fame. Si fecero allora delle preghiere per chiedere l’aiuto divino e proprio il giorno di Santa Lucia che ricorre 13 di dicembre, giunse nel porto di Palermo una nave carica di grano. Il grano fu subito distribuito tra la popolazione e la gente, per non perdere ancora del tempo per macinarlo e trasformarlo in farina e poi in pane o pasta, lo cucinò così com’era.

Da allora, in segno di riconoscenza il giorno di Santa Lucia, ritenuta l’artefice del miracolo, non si mangiano pane e pasta ma la cuccia, come venne mangiata secoli or sono.

Storia della cuccia di Santa Lucia

La nascita della cuccia si può ricondurre a due periodi di carestia molto simili avvenuti a Palermo nel 1646 e a Siracusa nel 1763. Si racconta che il popolo, distrutto dalla carestia, pregava chiedendo l'aiuto divino affinché questa terribile sofferenza finisse. E fu proprio il giorno del 13 dicembre, in cui si festeggia Santa Lucia, che al porto attraccò una nave carica di grano. Questo alimento prezioso fu cuicnato e mangiato così com'era.

Alcune versioni raccontano che fu condito solo con olio: un'altra versione racconta che fu arricchito con ricotta, vin cotto, latte e miele di fichi. Resta il fatto che la cuccia è una vera e propria istituzione, soprattutto a Palermo e a Siracusa e non può mancare a tavola il 13 dicembre.

Dalle parti di Catania, invece, la cuccia è una minestra di grano e ceci, mangiata tradizionalmente il giorno della vigilia. Quello che accomuna tutti questi piatti diversi, è il giorno in cui vanno consumati: il 12 dicembre, vigilia della Festa di Santa Lucia e il 13 Dicembre.

Come preparare la cuccia di Santa Lucia?

- Ingredienti per preparare la Cuccia dolce

- Grano tenero 500 gr

. Ricotta di pecora 800 gr

- Zucchero 300 gr

- Gocce di cioccolato fondente 100 gr

- Frutta candita 100 gr

- Cannella q.b.

- sale marino 1 cucchiaino • 0 kcal

- bicarbonato di sodio la punta di un cucchiaino

Procedimento per preparare la Cuccia

Ecco come preparare la cuccia dolce a casa, per portare la tradizione siciliana sulla tavola delle feste.

Prima della preparazione bisognerà mettere in ammollo in grano per 3 giorni.

Trascorso il tempo necessario, sciacquatelo e fatelo cuocere in abbondante acqua con il sale e il bicarbonato: ci vorranno circa 3 ore.

Una volta che sarà gonfio e morbido, fatelo intiepidire nella stessa acqua di cottura.

Nel frattempo mettete la ricotta (di pecora) ben scolata, meglio se del giorno prima, in una terrina con lo zucchero e mescolate, aggiungete le gocce di cioccolato e in seguito la frutta candita tagliata a pezzetti.

Scolate il grano e aggiungetelo al resto degli ingredienti con un pizzico di cannella.

Amalgamate e versate in un piatto da portata, magari decorato con frutta candita. Tradizionalmente, per la decorazione della cuccia di Santa Lucia, vengono utilizzati i capelli d'angelo, zucca candita tagliata a strisce sottili. Potete quindi sostituirli o aggiungerli alla frutta candita mista.

Potete sostituire la ricotta di pecora con quella vaccina, il vin cotto, la crema di cioccolata o la crema di latte. Si tratta di varianti con le quali preparare la vostra cuccia di Santa Lucia in modo sempre diverso ma comunque goloso e da servire come dolce.

Oltre che con la cannella, potete arricchire la cuccia di Santa Lucia anche con la vaniglia, la granella di pistacchi e la frutta candita che preferite.

Consigli per la preparazione della Cuccia

Se volete ridurre i tempi di cottura del grano potete utilizzare la pentola a pressione: in questo caso occorreranno circa 50 minuti. In alternativa potete usare il grano precotto: sciacquatelo sotto acqua corrente calda, scolatelo bene e procedete con la ricetta.

Premetto che una bellissima parte della tradizione è farne in abbondanza per distribuirla ai parenti, agli amici ed ai vicini di casa. Quindi se vi va preparatela per domani e regalatela ad amici e vicini di casa.