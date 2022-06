Come proteggere il tuo profilo Instagram dagli hacker

Instagram oggi è una delle applicazioni più usate. Non è semplicemente un posto dove condividere foto, ma è diventato una risorsa utilissima per cultura, notizia, e lavoro. Ma, come tutte le app che usano l’internet, ci sono tanti modi per hackerare un profilo Instagram che possono causare dei veri e propri danni. Per metterti al sicuro, abbiamo compilato questa lista di cose che puoi fare per proteggere il tuo Instagram.

6 modi per salvaguardare i tuoi account social

Non hai bisogno di preoccuparti, ci sono 6 semplici cose che puoi fare che già farebbero tanto per tenere tutti i tuoi account protetti dagli hacker.

1) Attivare l’autenticazione a due fattori.

La prima cosa che devi fare per proteggere i tuoi social è impostare un’autenticazione a due fattori.

Questo vuol dire non avere soltanto una password che protegge i tuoi account. Di solito, l’autenticazione a due fattori segue questi passaggi:

● L’utente inserisce la sua password

● Una volta verificata che la password è corretta, l’app o il sito ti manda un messaggio sms oppure un’email con un codice da inserire per verificare che la stessa persona ha controllo di tutti questi modi di comunicazione, o vedrai apparire una notifica sul tuo telefono per verificare che sei tu la persona che cerca di entrare nel account.

Ovviamente, questo aggiunge un paio di secondi al tempo necessario per accedere al tuo profilo, ma veramente ne vale la pena.