Come raggiungere l'aeroporto di Catania

L'aeroporto di Catania è utilizzato da molti turisti da alcuni anni, perché utilizzato da molte compagnie low cost e quindi da qui è possibile raggiungere molte località italiane ed europee a costi davvero economici.

Se si parte dal centro di Catania o anche da altri punti della Sicilia e bisogna raggiungere l'aeroporto, è utile sapere quali sono i metodi più pratici ed economici per farlo.

L'aeroporto dista dalla città principale circa dieci chilometri, quindi raggiungerlo è semplice sia che si voglia arrivare a destinazione con l'auto propria sia che si vogliano utilizzare altri mezzi come il bus, il taxi o anche il treno.

Raggiungere l'aeroporto in auto propria

In qualsiasi punto della Sicilia ci si trovi, raggiungere l'aeroporto con l'auto è molto semplice. Le varie autostrade da percorrere per arrivare all'aeroporto sono: la A9, A29, la A18 e anche la A20, questo in base al punto da cui si parte.

Una volta giunti a destinazione, per la propria auto c'è a disposizione il parcheggio aeroporto Catania Bellini; per accedervi è consigliato prenotare anticipatamente un posto per tutta la durata di permanenza della vettura perché trattasi di un aeroporto trafficato e al momento dell'arrivo, soprattutto se in alta stagione, potrebbe non esserci un posto disponibile.

Prenotare il posto auto ad un prezzo super conveniente è possibile grazie al sito Parkos; trattasi di un sito di confronto e prenotazioni per posti auto nei parcheggi degli aeroporti italiani, compreso quello di Catania.

Raggiungere l'aeroporto in autobus

Utilizzare il bus per raggiungere l'aeroporto di Catania significa avvalersi della soluzione più economica in assoluto, ideale per cominciare al meglio le proprie vacanze.

Non è stato creato uno shuttle bus specifico che raggiunga prettamente l'aeroporto, ma la compagnia locale AMT, con partenza dalla stazione nel centro di Catania, in soli venti minuti, vi porterà all'aeroporto. Il prezzo del biglietto è davvero economico ed è utilizzabile per 90 minuti su tutte le tratte urbane. Acquistarlo è davvero semplice, infatti non solo ci sono ricevitorie in città, ma anche sull'App mobile o direttamente sull'autobus.

Raggiungere l'aeroporto di Catania in Taxi

Il taxi è forse il metodo più dispendioso per arrivare all'aeroporto ma anche quello più comodo, ideale per chi vuole viaggiare tranquillo, senza dover aspettare o stressarsi troppo.

In città sono presenti due compagnie convenzionate con l'aeroporto: Taxi Sat Service; Radio Taxi Catania. Esse offrono delle tariffe fisse per arrivare in aeroporto, quindi sicuramente una soluzione migliore rispetto ad un taxi privato che potrebbe chiedere prezzi esorbitanti, comunque per evitare complicazioni di alcun tipo è importante sempre domandare i costi prima della partenza.

Altri modi per raggiungere l'aeroporto

Catania non è una grande città e quindi, a differenza di molte capitali europee,non dispone di una linea metropolitana o linea ferroviaria che raggiunga direttamente l'aeroporto, quindi, oltre ai metodi menzionati, non ci sono altre soluzioni disponibili per arrivare in aeroporto né dal centro, né da altre città.