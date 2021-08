Come rimettersi in forma senza stress

L’estate è finalmente arrivata, ma non tutti gli italiani sono pronti a sfoggiare il proprio fisico in spiaggia. C’è chi si vergogna per aver preso peso durante le vacanze, chi ha perso massa muscolare durante i mesi di inattività e chi vorrebbe semplicemente migliorarsi in vista di qualche viaggio. Per quanto ogni persona abbia necessariamente un fabbisogno energetico diverso, alcuni semplici accorgimenti garantiscono benefici per ogni tipo di fisico.

Distrarsi e divertirsi

Sono lontani i tempi in cui sottoporsi a una dieta o iniziare un percorso di fitness significava soffrire la fame e sopportare i dolori muscolari. La dieta può richiedere una restrizione sulla quantità di cibo che si assume, ma è facile distrarsi per non viverla come un peso. Si può fare una passeggiata, suonare uno strumento musicale o dedicarsi a un hobby piacevole. Il detto "il tempo passa quando ci si diverte" non può essere più veritiero!

Iniziare subito, senza scuse

Un'altra difficoltà che riscontra chi vuole migliorare la propria alimentazione è la procrastinazione, ovvero il continuo rimandare a un giorno futuro. Non serve aspettare il lunedì, il corpo umano non funziona più o meno in base al giorno della settimana e gli strumenti dedicati al benessere sono sempre disponibili. L'unico ostacolo a una bella camminata è il maltempo, su YouTube i video dedicati all'allenamento si sprecano. Se nulla dipende dall'orario o dal giorno della settimana, perché continuare a procrastinare? Prima si inizia e prima si raggiungerà l'obiettivo.

Sottoporsi a una visita medica

Un passaggio che troppo spesso viene saltato è la visita medica, per escludere la presenza di patologie che rendono difficile perdere peso o rafforzare il corpo. Importantissimo anche il test delle allergie: alcune intolleranze alimentari, quando ignorate, possono provocare infiammazione e gonfiore.

Tenersi in movimento

Un “trucchetto” per rimettersi in forma è muoversi quanto più possibile. Sembra complicato e faticoso, in realtà basta mezz’ora di camminata ogni giorno per mantenersi in salute e regolare il proprio metabolismo. Più che concentrare l’esercizio in un orario preciso, è in realtà consigliabile fare tante “mini attività” in diversi momenti della giornata. Questo può avere diversi significati per ognuno: fare le scale invece di prendere l’ascensore, evitare di prendere la macchina e camminare quando la distanza lo permette, a lavoro fare due passi in pausa pranzo. Mantenere il corpo in funzione non porta solo benefici estetici, anche il cuore e tutto il sistema muscolare ringraziano.

Appassionarsi all’esercizio fisico

Oltre all’attività leggera, se possibile è meglio aggiungere qualche allenamento più intenso. Non deve essere nulla di esagerato o fuori dalle proprie capacità. Anzi, la migliore tipologia di esercizio fisico da fare è quella che si preferisce. Non ha senso imporsi di andare a correre quando si ama l’equitazione, o iscriversi in palestra controvoglia mentre si ama il nuoto. Scegliendo lo sport più adatto a sé, la fatica passa in secondo piano.

Provare qualche “segreto” psicologico

Infine, si può provare a introdurre qualche abitudine giornaliera che, per quanto di per sé non faccia miracoli, aiuta a essere più determinati nei propri obiettivi. Molte persone, ad esempio, scelgono di bere un bicchiere d’acqua appena svegli, magari con dello zenzero o del limone. Così facendo, iniziano la giornata già con una scelta giusta. Altre mangiano su piatti più piccoli per ingannare il cervello con porzioni contenute, altre ancora scelgono una tovaglia blu per placare la fame. L’importante è trovare qualcosa che si adatti alle proprie abitudini e possibilità.

Trovare il proprio equilibrio

In conclusione, rimettersi in forma non è così difficile quando si parte con lo spirito giusto. L’importante è evitare le misure drastiche, come le famose “diete dei VIP”, e valutare come risponde il proprio corpo alle novità. Aggiungendo questi consigli alle proprie giornate, sarà sicuramente più facile ritrovare la serenità e tornare a piacersi.