Perché riciclare l'acqua di cottura della pasta? Perché è ricca di amido e sali minerali, ha un incredibile potere sgrassante ed è ottima perfino per alleviare fastidiosi gonfiori alle gambe. Dopo il post del Premio Nobel che ha ricondiviso sulla sua pagina Faceebook che tanto ha fatto discutere sulla cottura della pasta a “fucoco spento” di cui Vi abbiamo parlato nella articolo QUI . Oggi Vi vogliamo dare qualche suggerimento su come riutilizzare l’acqua di cottura della pasta

L'acqua di cottura della pasta che la maggior parte degli italiani consumano in quantità, andrebbe conservata per poi essere riutilizzata in svariati modi, dallo stesso impiego in cucina alla cura della persona. L'arte del riciclo non è di certo stata inventata ieri, già le nonne sapevano bene come non sprecare. L'acqua di cottura della pasta, poi, è ricca di amido e sali minerali, ed è quindi perfetta per fornire nutrimento a piante e fiori, ma anche per la pelle e i capelli.

In cucina non si butta via niente, nemmeno l'acqua in cui avete cotto la pasta. Utile non solo per condire e rendere perfetti i vostri piatti, l'acqua di cottura può essere riciclata in tantissimi modi. L’acqua della pasta contiene amido e sali minerali in quantità ed è un vero e proprio spreco non riutilizzarla.

Scoprite i nostri suggerimenti e iniziate a farlo.

Tutti sanno che un mestolo di acqua di cottura è la chiave vincente per un primo piatto a regola d'arte, ma non è da tutti sapere che l'acqua di cottura della pasta può essere riutilizzata in mille modi, dentro e fuori la cucina. Perché riciclare l'acqua di cottura della pasta?

1. Per saltare la pasta, ovviamente

Più che un ri-utilizzo, un utilizzo vero e proprio: per perfezionare il vostro piatto di rigatoni e maccheroni, saltarli alla perfezione portando in tavola piatti cremosi e amalgamati, l'unico insostituibile ingrediente da usare è l'acqua di cottura. Se non ci credete, date un occhio alla nostra guida per cuocere la pasta senza errori.

2. Sgrassare i piatti

Ricorda un po' il metodo della nonna, eppure pulire i piatti sporchi con l'acqua di cottura della pasta ci permette di utilizzare pochissimo sapone e ottenere stoviglie perfettamente sgrassate e luccicanti. Tutto quello che dovrete fare è riempire il lavandino con l'acqua di cottura, lasciare in "ammollo" piatti, padelle e stoviglie per qualche minuto e poi risciacquarle con spugna e sapone.

3. Per l'ammollo dei legumi

Se a pranzo avete mangiato un piatto di spaghetti e per cena state pensando a una zuppa di legumi secchi, non buttate l'acqua di cottura della pasta: utilizzatela per mettere a mollo lenticchie, fagioli e ceci. Attenzione però: l'acqua della pasta va bene per l'ammollo, non per la cottura.

4. Come base per i brodi e le salse

La presenza di sali minerali, rende l'acqua di cottura un alimento ricco di nutrienti: per un riciclo davvero creativo e utile in cucina, usatela come base per preparare minestroni, vellutate e zuppe. In questo caso però fate attenzione al dosaggio del sale, perché l'acqua della pasta risulterà già salata.

5. Per la cottura al vapore

Chi lo ha detto che se l'avete usata per cuocere una volta, non potete usarla per cuocere di nuovo? Certo non parliamo di cottura a "immersione" ma con l'acqua di cottura, riportata al punto di ebollizione, si possono cuocere al vapore verdure, ma anche pesce e verdure. Il pianeta e il palato ringrazieranno.

6. Per preparare pane e lievitati

Come per le zuppe, anche in questo caso dovrete fare attenzione al sale, ma con le giuste dosi potrete usare l'acqua di cottura della pasta per gli impasti di pane, pizza, focacce e torte salate. Se dovesse risultare troppo salata, vi basterà diluirla.

7. Per fare la pasta di sale

Se avete dei bimbi in casa, riutilizzate l'acqua di cottura della pasta per un'attività creativa come preparare la pasta di sale. Divertimento assicurato a costo zero: per farla basta aggiungere farina e olio e il gioco, letteralmente, è fatto.

8. Per annaffiare le piante

Potete usare l'acqua di cottura della pasta per annaffiare le vostre piante, ma potete farlo solo (e solo se) siete tra quelli (pochi?) che non mettono il sale nell'acqua. In questo caso, dovrete comunque farla prima raffreddare, a meno che non vogliate vedere il vostro bel basilico diventare moscio e triste.

9. Pediluvio

Dopo una lunga e stancante giornata di lavoro, non buttate l'acqua in cui avete cotto la vostra cena, usatela per un momento di relax: preparate un pediluvio rigenerante, soprattutto se soffrite di gambe gonfie e pesanti. All'acqua potete anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale: poi chiudete gli occhi e sentitevi proiettati in una Spa.

10. Impacco per capelli

Se state cercando un rimedio naturale per ammorbidire i capelli e contrastare la secchezza del cuoio capelluto, preparate un impacco da applicare per 15 minuti prima di lavarli. L'acqua di cottura della pasta, come in quella del riso, è ricca di amidi e sali minerali, elementi che rendono i capelli morbidi e setosi.

siamo sicuri che oggi a pranzo dopo avere cotto la vostra paste seguirete almeno uno dei nostri consigli su come riutilizzare l'acqua della pasta.