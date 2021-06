Come scegliere il giusto olio per motore

La scelta dell’olio per motore è spesso una questione complicata che, di solito, deleghiamo a chi è più esperto di noi. In quest’articolo, vogliamo approfondire la conoscenza e le caratteristiche di un buon olio per motore che garantisca una lunga vita alle componenti meccaniche della nostra automobile.

Abbiamo deciso di prendere come riferimento il CASTROL GTX, Ultraclean A3/B4. Parlando della casa produttrice Castrol, si parla di garanzia assoluta. Ha, infatti iniziato a produrre olio per motore nel 1909 nel Regno Unito, dove e’ stata fondata. La Castrol è, da allora, diventata sinonimo di qualità e, milioni di clienti in tutto il mondo scelgono di usare Castrol come olio per il motore della propria automobile. A partire dal 1966 la società “The Burmah Oil Company” ha acquistato la Castrol. Nel 2000 è poi entrata a far parte del gruppo di imprese BP. Ad oggi, l’olio della casa Castrol è venduto con successo in 140 paesi in tutto il mondo.

L’azienda Castrol produce diverse tipologie di olio. Oggi vogliamo parlare in particolare del CASTROL GTX, Ultraclean A3/B4 essendo un olio che, come i dati commerciali confermano, si adatta più facilmente alle diverse tipologie di auto, soddisfando di conseguenza i clienti.

La ricerca che sta dietro all’ Ultraclean A3/B4 ha permesso di sviluppare un prodotto dalle qualita’ sorprendenti, pur mantenendo un prezzo contenuto che difficilmente ha rivali sul mercato. Questo olio ha, come prima caratteristica, il fatto di creare una pellicola resistente che, anche dopo molte ore di utilizzo, abbassa al minimo lo sfregamento delle parti di metallo. L’ Ultraclean, infatti, mantiene la stessa stabilita’ durante tutta la durata dell’ utilizzo raccomandata. Costituisce, inoltre, una garanzia per la stabilita’ nell’ impiego del motore, essendo utilizzabile sia su macchine a benzina che diesel.

ARO;

ASTON-MARTIN;

AUDI;

BMW;

CHERY;

CHEVROLET;

E per molti altri.

Il CASTROL GTX, Ultraclean A3/B4 e’ stato appositamente sviluppato per permettere di avviare il motore facilmente anche a freddo, è infatti in grado di funzionare efficacemente anche quando le temperature esterne sono inferiori allo zero. Ma come si comporta il CASTROL GTX, Ultraclean A3/B4 quando invece le temperature salgono e il motore si scalda? La scienza dietro questo olio fa si che abbia un’elevatissima resistenza alle alte temperature che garantisce una perfetta lubrificazione delle parti meccaniche anche il questo caso. I commenti positivi di milioni di clienti parlano da soli. Anche se la vostra esperienza e’ poca, potete essere sicuri che il CASTROL GTX, Ultraclean A3/B4 non vi deluderà.