Come si calcola l’età dei cani? Questa domanda è molto frequente tra i Pet parent. Conoscere gli anni dei cani è un’informazione essenziale per comprendere le loro fasi di vita, che si sviluppano in un arco temporale che può arrivare fino a 18 anni. Inoltre, è utile per trarre considerazioni riguardo il loro stato di salute: è importante scegliere alimenti secchi e cibi umidi adatti alla fascia d’età del tuo cane! Anche il gioco e la socialità sono importanti: un pet felice e che riceve costante affetto e attenzioni si ammalerà di meno e vivrà più a lungo!

Cosa sappiamo oggi sull'età dei cani

In base allo studio compiuto dai ricercatori, se le prime 7 settimane di vita di un cane corrispondono più o meno a 9 mesi di vita di un bambino, nelle settimane successive lo sviluppo dei cani accelera fino all’avanzare dell’età, quando il loro orologio epigenetico inizia a rallentare.

A quanti anni di vita di un uomo corrisponderebbero gli anni di vita di un cane?

In base allo studio, quindi, quando un cane ha circa 2 anni d’età, questi corrispondono a 48 anni della vita di un essere umano; i 5 anni corrispondono a poco meno di 57 anni e 10 anni di un cane equivarrebbero invece a circa 70 anni di un uomo.

Paragone tra anni di vita di un cane e di un essere umano

Prendendo come paragone l'età media di vita di un cane Labrador, che è di circa 12 anni, si stima ad esempio che questi corrispondano a circa 70 anni di vita media di un essere umano.

La formula per il calcolo dell'età dei cani

La formula sviluppata dai ricercatori, per calcolare l'età di un cane, richiede dunque calcoli più complessi rispetto a quelli di una semplice moltiplicazione per sette. Occorre infatti moltiplicare per 16 il logaritmo naturale dell'età di un cane e poi aggiungere 31. La formula dovrebbe essere [età umana=16ln (età del cane) + 31].

Le 5 fasi di vita del cane: la classificazione dell’età di Fido

I cani, come gli esseri umani, hanno un proprio ciclo di vita: nascono, attraversano il momento della pubertà, dell’adolescenza, della maturità e diventano anziani.

Ecco quali sono le fasi di vita di un cane:

Le prime settimane: è un periodo nel quale il cucciolo ancora non riesce a vedere nè a sentire bene. La sua vita è in totale simbiosi con quella della madre.

2 – 3 mesi: in questa fase la madre è il modello da seguire, il punto di riferimento per i giochi e la guida per iniziare a scoprire il mondo che lo circonda.

4 mesi – 2 anni: in questa fase, che include il primo anno di vita del cane, inizia a definirsi il suo ruolo all’interno della famiglia inteso come gruppo allargato, di cui fa parte anche il Pet parent. In questo periodo, Fido può essere addestrato e imparare numerosi comandi.

3 – 8 anni: è il periodo dell’età adulta.

Oltre i 9 anni: il cane è in età avanzata e ha la tendenza a sviluppare patologie, soprattutto se già presenti in precedenza.