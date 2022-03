Come si sviluppa il mercato del gaming digitale oggi

Scrive Lorenzo Fantoni nel saggio Vivere mille vite – Storia familiare dei videogiochi: “I videogiochi possono essere un adorabile stupido passatempo che riempie i vuoti delle nostre anime, una catarsi della violenza che ci circonda, un’esperienza psicoanalitica, un commento politico, un passatempo furbescamente bilanciato per fregarci soldi senza che ce ne accorgiamo troppo, una fonte di isolamento o di avvicinamento all’altro, sono un linguaggio nuovo e uno drammaticamente derivativo, con l’ansia perenne di confrontarsi col cinema ma pronto a scavalcarlo”. Il videogioco è diventato una forma d’arte e di espressione unica, capace di essere così interdisciplinare e varia. Nemmeno il cinema e la televisione possono competere, allo stato attuale delle cose, mentre la musica pop ormai da qualche decennio ha smesso di avere un ruolo univoco e centrale nella vita degli adolescenti e dei post adolescenti.

Non solo, mentre il cinema continua ad avere una propria funzione, industriale, culturale e commerciale, l’industria musicale da oltre 10 anni riflette su sé stessa, ma non è stata in grado di sopperire al bisogno di un supporto fisico duraturo e non. Eppure la questione non si pone quando si parla di film e serie tv, né tantomeno quando ci si rivolge ad esperti e agli appassionati di gaming. Il gamer competente ha superato il feticcio del supporto fisico, viaggia ormai sul concetto dei contenuti condivisi, comunitari, dove appunto si infiamma la discussione, la critica videoludica dal basso, quella di veri appassionati ed esperti. Pariamo di quelli che un tempo erano utenti attivi sulle community, che commentavano stile flame le bacheche dei social o dei blog specializzati. Oggi tutto avviene in tempo reale attraverso broadcast come Youtube e la piattaforma specifica per i gamers, Twitch.tv, quella dove la comunità discute e svela trucchi, segreti, backstory e tutto quello che c’è da sapere sul titolo del momento. Il gioco viene quindi utilizzato in diverse modalità, passando dal cloud gaming, fino al browser, anche se il supporto fisico continua ad avere il proprio peso specifico, specialmente per chi utilizza console come PS4, Xbox o Nintendo Switch.

C’è da dire che quando un settore come quello dei giochi riesce ad attirare un volume d’affari pari a 300 miliardi di dollari, le cose possono cambiare rapidamente a livello di critica e di analisi del fenomeno. Specialmente se questi dati sono in crescita esponenziale ormai da 6-7 anni e le previsioni sono ancora migliori per quello che potrebbe verificarsi durante il prossimo biennio. Come si arriva a questa cifra? Sono stati sommati e calcolati gli importi legati ad acquisto di console, software, abbonamenti, gadget, ricavi pubblicitari, PC e periferiche. Tutto l’indotto legato in modo più o meno diretto al business del gaming. C’è da considerare che alcuni mercati sono considerati in crescita, tra cui quello europeo, africano e del Medio Oriente. A questi dati bisogna inoltre calcolare come solo negli ultimi 36 mesi il numero di giocatori attivi, quotidiani, abituali e occasionali, suddivisi tra il gaming e il gambling dei casinò online è salito di quasi mezzo miliardo, per un numero complessivo di 2,7 miliardi di utenti.

Entro il 2024 questi numeri avranno oltre 300 milioni di nuovi giocatori e non finisce qui dato che Apple e Netflix hanno già annunciato che entro 24 mesi le loro piattaforme video avranno uno spazio dedicato ed esclusivo a titoli di giochi di categoria arcade. Un punto di svolta che accomuna di fatto il mercato dello streaming video e quello del gaming, facendo gruppo per avere attraverso lo stesso abbonamento più servizi, come del resto già sta facendo Amazon Prime, che propone in sinergia il servizio Prime di spedizione, il canale di streaming video e quello musicale, con un canone annuale che in Europa è il più basso, a livello di costo.